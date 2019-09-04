MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yeniden tasarlanan öğretmenler odasının tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, "Öğretmen odası, huzur odası olmalı. Eğer öğretmen kendi odasında huzurlu olursa, sınıfa girdiğinde çok daha keyifli bir şekilde görev yapacaktır" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı, bu yaz hazırlıklarını tamamlanan çalışma ile öğretmen odalarını yeniden tasarlamaya başladı. Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Yalçın Eskiyapan Ortaokulu'nda yeniden tasarlanan öğretmen odası, okulda düzenlenen programla tanıtıldı. Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni odaların, öğretmenlerin pek çok ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlandığını söyledi.'ÖĞRETMEN ODASI, HUZUR ODASI OLMALI'Okulları, sadece sınıflar olarak görmediklerini, bahçesiyle, öğretmen odasıyla ve bütün çevresiyle bir 'hayat sahnesi' olarak gördüklerini belirten Bakan Selçuk, "Öğretmenimizin bu hayat sahnesinde mutlu ve mesut olması bizim için çok önemli. Öğretmen odası, huzur odası olmalı. Eğer öğretmen kendi odasında huzurlu olursa, sınıfa girdiğinde çok daha keyifli bir şekilde görev yapacaktır. Öğretmenlerimizin mesleki eğitimiyle, öğretmenlerimizin özlük haklarıyla nasıl ilgileniyorsak bu çalışma da öğretmenler odasını güzelleştirme projesi. Öğretmenlerimizin, bu odayı bir mutluluk ortamı olarak değerlendirmesini istiyoruz. Yüzlerce öğretmenimize, okul yöneticimize danıştık ve güzel bir proje ortaya çıktı. Bizim amacımız, hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi çerçevesinde hem de hayırseverlerimizin desteğiyle bu odaların çoğalmasını sağlamak. Türkiye'deki bütün hayırseverlerimize sesleniyorum, öğretmen odalarımızın iyileştirilmesi ve daha büyük imkanlarla donatılması için onların desteklerini bekliyoruz" dedi.'ÇOK GÜZEL, KONFORLU BİR ODA'Yeni öğretmen odasının çok kullanışlı olduğunu belirten Türkçe öğretmeni Halime Polat, "Çok güzel, konforlu bir oda. Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Şu anki odayı, önceki haliyle karşılaştırmak çok büyük bir haksızlık olur. Sandalye, masa vardı; ama konforsuzdu. Eskiden kapının arkasında sadece bir vestiyerimiz vardı, şimdi şahsımıza ait bir vestiyerimiz, dolabımız ve sarj aleti yerimiz var. Son derece ayrıntılarıyla düşünülmüş, güzel dizayn edilmiş bir oda" diye konuştu.Diğer öğretmenler de odanın çok kullanışlı ve konforlu olduğunu belirterek, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.ŞİFRELİ, PRİZLİ DOLAPLAR YAPILDIYeni öğretmenler odası tasarımında, bireysel çalışmaya ve ekip çalışmasına elverişli çalışma alanları, yemek masasına dönüşebilen sehpalar, şifreli-kilitli bireysel dolaplar, cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazların şarj edilebilmesi için her dolapta 2 adet USB girişli priz sistemi, sergi panosuna ve sunu tahtasına dönüşebilen toplantı masaları ile mutfak alanları bulunuyor.Ankara'da başlatılan ve şu an için 3 okulda uygulanan proje kapsamında, yıl sonuna kadar 158 öğretmen odasının yeniden tasarlanacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü:

- Yeni öğretmenler odasından görüntü

- Bakan Selçuk'un konuşması

- Öğretmenler ile röp

- Okul binasından görüntü

- Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA, ()