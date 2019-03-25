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Bakan Selçuk: Koruma ve bakım altındaki her çocuğumuzun özel bir ağacı olacak

  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koruma ve bakım altındaki her çocuğumuzun özel bir ağacı olacak. Çocuklarımız Türkiye'nin dört bir yanında, geleceğimizi güzelleştirmek için binlerce ağaç dikecek"...

Bakan Selçuk: Koruma ve bakım altındaki her çocuğumuzun özel bir ağacı olacak

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koruma ve bakım altındaki her çocuğumuzun özel bir ağacı olacak. Çocuklarımız Türkiye'nin dört bir yanında, geleceğimizi güzelleştirmek için binlerce ağaç dikecek" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 'Çocuk Bahçesi' isimli ağaç dikme kampanyası ile Türkiye'nin dört bir yanında, binlerce fidanının dikileceğini bildirdi. Korunma ve bakım altında olan çocuklara çevre bilincini kazandırmak, orman sevgisini aşılamak, ağaçların ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak için 81 il genelinde fidan dikimi yapılacağını belirten Bakan Selçuk, fidan dikiminin bugün başlayacağını kaydetti.

Projenin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, hedefin devlet koruması ve bakım altında bulunan tüm çocukların ismine özel birer ağaç fidanı dikilmesi olduğunu söyledi. Fidanların her ilin iklim ve toprak koşullarına uygun seçileceğini ifade eden Bakan Selçuk, fidan bakımlarının da çocuklar tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Selçuk, "Aşılama, budama gibi işlemlerle bizzat ilgilenebilme imkânı bulan çocuklarımız böylelikle, toprakla daha yakın temas kuracak ve bir fidanın gelişimine de şahitlik etmiş olacak. Her ağaç fidanında her bir çocuğumuzun ismi de yazılacak. Hedefimiz çocuklarımızın toprağa emanet ettikleri fidanlarla daha yakın bir bağ kurmalarını ve onları yetiştirme noktasında şevklerini artırmak" dedi.

Haber: ANKARA, ()-

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