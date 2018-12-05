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Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir’i ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki...

Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir’i ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti.


Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve beraberindeki kadınlar Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e geldi. Bakan Selçuk’un, Atatürk’ün mozolesine çelenk koymasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından beraberindeki heyet ile Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Selçuk, daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçti.
Bakan Selçuk, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Kadınlarımızın siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşama katılımları açısından dönüm noktası olan seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 84’ncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Kadınlarımız, 5 Aralık 1934 tarihinden bu yana eğitimden sağlığa, yargıdan yürütmeye, özel sektörden kamu sektörüne daha güçlü bir şekilde hayatın her alanında başarıyla görev almaktadır. Karar alma mekanizmalarında üstlendiğimiz sorumlulukların bilinciyle, ülkemizin 2023 hedeflerine yürüyüşünde öncü rol oynamayı sürdüreceğiz. Kadınlarımız toplumsal yaşama etkin şekilde katılarak Türkiye Cumhuriyetinin kalkınmasında üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmektedir. Kadınlara yönelik ayrımcılık içeren her türlü anlayışın ortadan kaldırılması, aileyi ve kadınları güçlendirecek düzenlemelerin yapılması için çalışıyoruz. Bizler bu amaçla demokrasiye ve kadın haklarına sahip çıkmaya, toplumsal adalet duygusunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hatıranızı bir kez daha saygı minnet ve şükranla anıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Aslanlı yoldan yürüyüş

Mozaleye çelenk bırakılması 

Saygı duruşu

Fotoğraf çekimi

Anı defterinin imzalanması

Detaylar

Haber_Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,()

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