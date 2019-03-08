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BAKAN SELÇUK: KADINLAR BİZİM PATRONUMUZ, BUGÜN PATRONLARIN GÜNÜ

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Fatih'te bir otelde İstanbul Kantinciler Odası kadın...

BAKAN SELÇUK: KADINLAR BİZİM PATRONUMUZ, BUGÜN PATRONLARIN GÜNÜ

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul  
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Fatih'te bir otelde İstanbul Kantinciler Odası kadın üyeleriyle bir araya geldi. 
Bakan Ziya Selçuk burada yaptığı konuşmasında, “Kadınlar bizim patronumuz, bugün patronların günü. Biz burada sizin hizmetinizde ne gerekirse yapmak için burada bulunuyoruz" dedi. 

“İŞ YERİNDE ŞİDDET, TACİZ, MOBİNG GİBİ BASKI GÖREN KADINLAR YASAYLA KORUMA ALTINA ALINDI"
Binali Yıldırım, “İş yerinde şiddet, taciz, mobing gibi baskı gören kadınlar yasayla koruma altına alındı. Şiddete uğrayan kadın ve çocuklara danışmanlık hizmeti veren ALO 183 hattı hizmete alındı. Aile içi şiddet gören kadınların şikayetiyle eş, koca evden uzaklaştırılıyor. Bu suçların cezası da Türk Ceza Kanunu'nda önemli ölçüde artırıldı. Bütün bunlara rağmen şiddetle sıfır toleransa ulaşmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız aralıksız çalışıyor" diye konuştu. 
Binali Yıldırım programı öncesinde ise Fatih'te kadınlara çiçek dağıttı. 

Görüntü Dökümü:
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- Selçuk'un konuşması
- Yıldırım'ın konuşması
- Yıldırım'ın çiçek dağıtması
- Detaylar 
 

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