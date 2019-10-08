Bakan Selçuk: Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına, bu yılki eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin bugün başladığını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, şehit, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin bugün başladığını, yardımlardan 19 bin 462 kişinin yararlanacağını bildirdi. Toplam 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından öğrencilik durumları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacak. Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımları ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödenecek" dedi.

Bakan Selçuk, eğitim ve öğretim yardımı ödemesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

HABER: ANKARA, ()