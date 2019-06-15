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Bakan Selçuk: 2019'un ilk 5 ayında 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İş-Kur'un 2019 yılı Ocak-Mayıs...

Bakan Selçuk: 2019'un ilk 5 ayında 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İş-Kur'un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30,1'lik artış kaydettiklerini, 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yakaladıkları bu olumlu seyrin kadın ve genç işe yerleştirme rakamlarında da görüldüğünü ifade ederek, "Ocak-Mayıs 2019 dönemi itibarıyla 186 bin kadınımızı, 172 bin gencimizi iş sahibi yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında kadınlarda yüzde 28,6, gençlerde ise yüzde 32,4'lük bir artış kaydettik" dedi.

Bakan Selçuk, 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde yükseköğretim mezunlarının işe yerleştirilmesinde de artış olduğunu belirterek, nitelikli iş gücü olan yükseköğretim mezunlarının istihdamının oldukça önemsendiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4’lük artışla 102 bin yükseköğretim mezununun işe yerleştirildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, 2018 yılının istihdamda rekorların yılı olduğunu, 2019 yılının ilk 5 ayı itibarıyla da rekorlar yılından daha iyi bir performans gösterdiklerini belirtti. Selçuk, işbaşı eğitim programlarından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4’lük bir artışla 167 bin kişinin yararlandığını bildirdi.

 

ANKARA, ()-

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