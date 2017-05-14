Bakan Sayan, 24 ölümlu kazada yaralıları ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazanın meydana geldiği yerde incelemede bulundu. Makam aracından inmeden olay yerini inceleyen Bakan Kaya, daha sonra Muğla'ya geçerek Özel Yükselen ve Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.



YARALILARIN 5'İ YOĞUN BAKIMDA



Hastane çıkışı açıklama yapan Bakan Kaya, 5'i yoğun bakımda, 10 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirterek, "5 tane yoğun bakımda olan hastamız var. Genel durumu iyi olan hastalarımız var. Hastalarımız yoğun stres yaşamış. Biz geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Kaza hakkında soru sormadık. Çünkü çok yoğun bir stres yaşamışlar. Çok büyük bir acı yaşamışlar. Akrabalar var yaralıların akrabalarını kaybedenler var içlerinde o yüzden kazanın oluşuyla ilgili sorular sormadık. Ama arabanın aşağıya yuvarlandığı olay yerinden geçtik, gördük. Çok büyük bir acı" dedi.

Bakan Kaya, tedavisi süren 10 aylık Nehir Sertbaş'ın durumunun iyi olduğunu da sözlerine ekledi.



CENAZELER TESLİM EDİLİYOR



Bu arada Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeler, ailelere teslim edilmeye başlandı. Otopsisi tamamlanan 18 cenaze yakınlarına teslim edilerek cenaze araçlarıyla İzmir'e gönderildi.

Kaza yerinde bulunup Adli Tıp Kurumu'na getirilen kadınların çantaları da, yakınlarının cep telefonlarını aramasıyla kime ait olduğu tespit edilip, kendilerine teslim edildi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, beraberindeki partililerle birlikte hayatlarını kaybeden kişilerin yakınlarına başsağlıgı diledi. Menteşe Belediyesi de Adli Tıp binasının bahçesine seyyar ikram aracı getirerek, cenazelerini almayı bekleyenlere sıcak içecek ve yiyecek servisi yapıldı.

İzmir'in Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da hastanede yaralıları ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı. Piriştina, yaşanan acının tarifinin mümkün olmadığını belirterek, "Sabaha kadar tüm cenazelerin İzmir'e götürülmüş olacağını söyledi.

Ramazan ÇETİN- Cavit AKGÜN - Deniz TOKAT/MUĞLA, ()