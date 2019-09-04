BAKAN PEKCAN İNGİLTERE-TÜRKİYE İŞ FORUMU'NDA KONUŞTU

Harun UYANIK / İSTANBUL

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şişli'de bir otelde, Türk - İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen İngiltere-Türkiye İş Forumu'nda konuştu.

Pekcan, konuşmasında Brexit sürecine değinerek, "Anlaşmalı Brexit olursa bir sıkıntı yok ama anlaşmasız Brexit olursa iki ülkenin ticaret hacmini etkileyecek, iş dünyasını zor durumda bırakacak gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Ancak unutmayalım ki İngiltere ve Türkiye gibi güçlü geçmişe sahip ülkeler, dünyadaki politik ve siyasi ekonomik şartlar nereye giderse gitsin zorlukları fırsata ve başarıya dönüştürebildikleri için büyük ülke olmuşlardır. Biz de sizden bunu bekliyoruz ve arkanızdayız." dedi.

"İNGİLTERE'YLE TİCARET HACMİ 18,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Pekcan, 2018 itibarıyla İngiltere'yle ticaret hacminin 18,5 milyar dolara ulaştığını, bunun 11 milyar dolarının ihracat ve 7,4 milyar dolarının da ithalat olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, "Bu anlamda İngiltere bizim en çok ihracat yaptığımız 2'nci ülke. Dış ticaretimiz için çok önemli bir partnerimiz. Ayrıca iki ülke aralarındaki ilişkilerin bir de yatırım boyutu var. Şu anda karşılıklık yatırımların toplamı, üçüncü ülkelerden giden yatırımlar hariç, 10 milyar doları aşmış durumda. İngiltere'nin yurt dışındaki yatırımlarına baktığınız zaman, bu rakam çok az" diye konuştu.

"TEKNOLOJİDE DE İŞ BİRLİĞİ YAPMAMIZ LAZIM"

Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknolojide de iş birliği yapmamız lazım. Çünkü bizim de hedefimiz ihracatımızdaki yüksek teknoloji ürün payını yüzde 3-4 bandından yukarı taşımak. Burada da İngiliz firmalarla iş birliği yapmaktan son derece mutlu olacağız. Bildiğiniz gibi geçen hafta İhracat Master Planı'mızı açıkladık. Bu planda da hedef ülkeler, hedef sektörler koyduk. Burada İngiltere'yle en çok ticaret yaptığımız sektörler de var. Bu hedef ülkelerin arasında İngiltere de var. Biliyorum ki İngiltere'nin hedef ülkelerinin arasında da Türkiye var. Dolayısıyla niyetler karşılıklı. Bizler sizlere her türlü desteği vereceğiz."

"BREXİT SONRASI YAŞANABİLECEK SIKINTILARA KARŞI ÇALIŞMA GRUBU KURDUK"

Pekcan, Brexit sonrası gerek gümrük vergileri gerek gümrükleme işlemleri yapılırken bazı sıkıntılar olabileceğine işaret ederek, bununla ilgili bir çalışma grubu kurduklarını ifade etti. İngiltere Ticaret Bakanı Truss'la dün gerçekleştirdikleri görüşmede de çalışma grubunun çalışmalarını hızlandırması yönünde hem fikir olduklarını aktaran Pekcan, şunları kaydetti:

"Teknik heyetler en son sanırım haziran ayında bu görüşmeyi yapmıştı. Biraz daha hızlandırmamız konusunda kendisiyle hem fikir olduk. İkimiz de Brexit sürecinin Türkiye-İngiltere ilişkileri açısından bu teknik çalışmaların hazır olması ve her iki bakan olarak bizim de desteklerimizin arkasında olacağı yönünde kendileriyle de dün itibarıyla tekrar hemfikir olmuş bulunuyoruz."

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