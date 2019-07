Bakan Pekcan: Dış ticaret açığımız 28 milyar dolar düştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Geçen senenin ilk 6 aylık dönemindeki dış ticaret açığımız 41.9 milyar dolarken, bu senenin ilk 6 ayında bu rakam 14 milyar dolar olarak gerçeklemiştir. İnşallah Temmuz rakamları açıklandığında bu dış ticaret açığının aşağıya doğru azalmasının devam ettiğini göreceğiz. Bu, dış ticaret açığımızın 28 milyar dolar düşmesi anlamında. Yani Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı 28 milyar dolar azalmıştır." dedi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleşen 'Türk Eximbank 2019 Yılı İlk 6 Ay Faaliyet Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Pekcan, ekonomik dengelenme sürecindeki Türkiye'de, ihracatın ekonomiye çok önemli 2 stratejik katkı sağladığını belirterek, "Bunlardan birisi ihracatın büyümeye katkısı, diğeri de dış finansmana katkısıdır" dedi.



'DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ 28 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ'

Bütün dünyada ekonomik yavaşlama olduğunu, özellikle Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa bölgesindeki ekonomik yavaşlamanın ciddi rakamlarla aşağı yönlü revize edildiğini belirten Pekcan, şöyle konuştu:

"Buna rağmen bizim ihracatımız ilk 6 ayda yine cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 88.2 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bunun dışında dış finansman ihtiyacımız da geçen senenin ilk 6 aylık dönemindeki dış ticaret açığımız 41.9 milyar dolarken, bu senenin ilk 6 ayında bu rakam 14 milyar dolar olarak gerçeklemiştir. İnşallah temmuz rakamları açıklandığında bu dış ticaret açığının aşağıya doğru azalmasının devam ettiğini göreceğiz. Bu dış ticaret açığımızın 28 milyar dolar düşmesi anlamında. Yani Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı 28 milyar dolar azalmıştır.’’



‘KISITLI KAYNAKLARIMIZI EN DOĞRU YÖNDE DEĞERLENDİRMELİYİZ’

Türkiye’nin ihracatının, bu senenin ilk çeyreğinde büyümeye 12.2 puan destek verdiğini vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Geçen senenin aynı döneminde, yani 2018 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 4.1 idi. Dolayısıyla her 2 alanda da ekonomimize ihracatımız çok ciddi destek sunmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin en büyük sıkıntıları, sermaye ve finansman ihtiyacıdır. Dolayısıyla kısıtlı kaynaklarımızı en doğru yönde değerlendirmeli, ihracata yönlendirmeli ve dünya pazarında başarı sağlayıp, gelir elde etmeliyiz, bu bizim için artık bir zorunluluktur. Türkiye’nin de kalkınmada uyguladığımız reçetesidir."



'TÜRK EXİMBANK, İHRACATÇILARIN HER ZAMAN YANINDA’

Türk EximBank’ın ihracatçıların her zaman yanında olduğunu ifade eden Pekcan, "Şu anda EximBank, ihracat alacak sigortası alanında Türkiye’de birinci sıradadır. Bankacılık sektöründe kredi büyüklüğü açısından 8’inci sırada, aktif büyüklüğü açısından da 9’uncu sırada yer almaktadır. Ayrıca EximBank ihracat kredilerinin yüzde 53’ünü tek başına finanse etmektedir. EximBank’ın 16 şube ve 14 irtibat bürosu bulunmaktadır. Hedefimiz bu sayıyı 2019 yılının sonuna kadar 20 şube, 20 tane irtibat bürosuna çıkarmaktır." dedi.

Görüntü Dökümü:

-Bakan Pekcan'ın konuşması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()