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Bakan Pekcan: 2019 yılında ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2018 yılında ihracat rakamlarında rekor kırdığını hatırlatarak, "Yine bu sene o rekorun üzerine çıktık ve yüzde 2,4 artışla 2019 yılında ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti"...

GÜNDEM 03.01.2020, 13:19
Bakan Pekcan: 2019 yılında ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2018 yılında ihracat rakamlarında rekor kırdığını hatırlatarak, "Yine bu sene o rekorun üzerine çıktık ve yüzde 2,4 artışla 2019 yılında ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Bakan Pekcan, bakanlığın konferans salonunda düzenlenen, '2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Pekcan, 2019 yılının küresel ticaret alanında, en düşük büyüme verilerinin gerçekleştiği bir yıl olduğunu bildirdi. Bakan Pekcan, "Özellikle 2007-2009 yılları sonrası 2010-2018 ortalamalarına baktığımız zaman ortalama küresel büyüme yüzde 3,8 iken 2019 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir. Yine küresel ticaret gerçekleşmesi 2010-2018 arasında 4,2 iken 2019 yılında 1,2 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında küresel ticaret savaşları ile birlikte bölgemizdeki gerginlikler, Suriye, İran, Irak'a uygulanan ambargolar, Fransa ve Latin Amerika'daki iç karışıklıklar mutlaka küresel talebin azalmasına neden olmuştur" dedi.

'REKORUN ÜZERİNE ÇIKTIK'

Bakan Pekcan, Türkiye'nin 2018 yılında ihracat rakamlarında rekor kırdığını hatırlatarak, "Yine bu sene o rekorun üzerine çıktık ve yüzde 2,4 artışla 2019 yılında ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatımız ise yüzde 9 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığımızda yaklaşık olarak yüzde 45'lik bir düşüş gerçekleşti, 54 milyar 323 milyon dolar olan dış ticaret açığımız 29 milyar 926 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ülkemizin dış finansman ihtiyacına 24 milyar 397 milyar dolarlık pozitif katkı yapmış durumdayız. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 9,3 puan artarak 76,5'den yüzde 85,8 yükselmiştir. Net ihracatımız 2018 yılında Türkiye'nin büyümesine yüzde 3,6 katkı sağlamıştır. 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde net ihracatımız 4,7 puan katkı sağlamış bulunmaktadır" diye konuştu.

'BAZI PİLOT PROJELER UYGULAMASINA BAŞLADIK'

1 Ocak itibarıyla Destek Yönetim Sistemi'ni devreye aldıklarını kaydeden Bakan Pekcan, bakanlıktan alınacak destek için online olarak sistem üzerinden müracaat edip, belgeleri ibraz ederek sonuçlandırılabileceğini kaydetti. Bakan Pekcan, "Kolay ihracat platformu ile ihracatçılarımıza firma özelinde öneriler sunacağız. Ürünleri ile ilgili o ülkedeki ürün ve pazar çeşidi, gümrük oranları gibi her türlü bilgiyi bu sistem üzerinden paylaşabilecekler. Fakat bu platformun hazırlanması biraz daha zaman alacak. Blog zinciri uygulamalarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara başladık. Bununla ilgili Avrupa Birliği, Singapur, Güney Kore ile belge paylaşımı için görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve bazı pilot projeler uygulamasına da başladık" ifadelerini kullandı. 

'EXİMBANK'TAN DESTEK ALAN FİRMA SAYISINI 12 BİN 500'E ÇIKARDIK'

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın 2019 yılında 44,1 milyar dolarlık bir finansman desteği gerçekleştirdiğini ve 2020 yılı itibarıyla bunu 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, "İhracat kredilerinin yüzde 53'ünü tek başına Eximbank gerçekleştirdi. Eximbank'tan finansman desteği alan firma sayısını 12 bin 500'e çıkardık bunu da 2020 yılında 13 binin üzerine çıkmayı hedefliyoruz. 2019 yılında 7 bin esnafımıza e-ticaret eğitimleri verdik. Kadın ve genç girişimcilere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Burada da 10 ihracatçı geliştirme eğitimi düzenledik. 900 katılım sağlandı ve 2020 yılında her ay 4 il ve en az 400 katılım ile kadın ve genç girişimcileri ihracat ailesine dahil etmek istiyoruz" diye konuştu.

 

Kaan ULU/ANKARA, ()

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