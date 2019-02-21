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Bakan Pakdemirli: Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın başlıyor

  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemeleri, tüm ülke çapında çiftçilerimize T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır" dedi. Bakan Bekir...

Bakan Pakdemirli: Mazot ve gübre destek ödemeleri yarın başlıyor

 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemeleri, tüm ülke çapında çiftçilerimize T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır" dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli,  mazot ve gübre ödemelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ödemelerin yarından itibaren başlayacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilerimize; yarın saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri; 01 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise 08 Mart 2019'da ödeme yapılacak. 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Desteklemeleri çerçevesinde,  2 milyon 126 bin 968 çiftçimize mazot desteği olarak 2.331.292.114 TL, gübre desteği olarak ise 540.946.712 TL ödeyeceğiz. Toplamda çiftçilerimize 2.872.197.508 TL ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

Haber: ANKARA, ()-

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