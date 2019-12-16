istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Pakdemirli: İstanbul, Ankara ve İzmir’i susuz bırakmayacağız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz Ankara'yı, İstanbul'u ve İzmir'i susuz bırakmayacağız. İzmir'imiz de, 25 yılda ihya ettiğimiz İstanbul'umuz da, 25 yılda mamur ettiğimiz Ankara'mız da yalnız değildir, yalnız kalmayacaktır....

GÜNDEM 16.12.2019, 21:48
Bakan Pakdemirli: İstanbul, Ankara ve İzmir’i susuz bırakmayacağız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Biz Ankara'yı, İstanbul'u ve İzmir'i susuz bırakmayacağız. İzmir'imiz de, 25 yılda ihya ettiğimiz İstanbul'umuz da, 25 yılda mamur ettiğimiz Ankara'mız da yalnız değildir, yalnız kalmayacaktır. Biz son 17 yılda, suyun yönüne göre hareket eden değil, suyun akışına yön veren politikalar izledik" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kurumların 2020 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da, bakanlığının bütçesi ile ilgili konuşan Bekir Pakdemirli, büyük bir sorumluluğun omuzlarında olduğunu belirterek, bakanlığının mevcut durumu ve hedeflerinden bahsetti. Pakdemirli, muhalefetin kamuoyunda asılsız iddiaları gündeme getirerek, bu konuda başaralı olduğunu belirterek, "Tarım ve orman memleket meselesidir. Siyaset üstü bir meseledir. Bu konu siyasete malzeme olamaz. Yeni bir tarım şurası yaptık. Yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bu konuda da sadece AK Parti'nin değil, bütün partilerin desteğine ihtiyacımız var. Barajdan, bardağa kadar her ne varsa hepsi memleketimizin ve milletimizin büyük emanetidir. Omuzlarımızda ve elbette başımızın üstündedir" dedi. 

'TÜRKİYE ORMAN SEKTÖRÜNDE İLK SIRALARDA'

Tarım ve orman sektöründe Türkiye'nin Avrupa'da ilk sıralarda, dünyada ise ilk 10'da yer aldığını kaydeden Pakdemirli, "Bu başarıyı daha da ileriye götürmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ulusal ve uluslararası verilere dayanarak öngörüyoruz ki, 2050'de dünya nüfusu 10 milyara yaklaşacak, ülkemizin nüfusu ise 100 milyonu geçecek. Bununla birlikte küresel ısınmaya, iklim değişikliklerine, açlık, israf, obeziteye ve bilhassa küresel rekabete bağlı olarak, zorlu bir ulusal ödevimiz, zorlu bir uluslararası sınavımız var" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin, çok sayıda tarım ürününde dünya liderliğinin devam ettiğini, bitkisel üretimin son 17 yılda yüzde 20 arttığını belirterek, 2019 yılında üretici mağduriyetini önlemek amacıyla; hububat, bakliyat, şeker pancarı, fındık, çay, kuru üzüm, kuru incir ve süt gibi 16 üründe üretici fiyatlarını zamanında açıkladıklarını kaydetti. Pakdemirli, 17 yıllık AK Parti hükümetlerinde, hayvancılık alanında verilen desteğin 45 kat artırarak toplam 33 milyara çıktığını açıkladı. Pakdemirli, konuşmasında şunları kaydetti:

"2020 yılı içinde hayvancılığa 6 milyar lira destek planlıyoruz. 'Kırsala yatırım, üreticiye gelir, istihdama katkı' hedefleri doğrultusunda, kırsal alanda toplam 9.9 milyar liralık hibe vererek, yani reel olarak yaklaşık 14 milyar TL destekle, 200 bine yakın yeni istihdam sağladık. Bu arada, gençlerimizin ve kadınlarımızın girişimciliğini pozitif ayrımcılıkla desteklediğimizin de altını çizmek isterim. Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri gibi alanlarda öğrenim görmüş gençlerimiz için 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projemizin de son aşamasına geldik. En kısa zamanda gençlerimizle paylaşacağımızı buradan söyleyeyim. Hükümetlerimiz döneminde, tarımın stratejik unsurlarından biri olarak gördüğümüz sertifikalı tohum üretimini 7 kat artırdık. Bildiğiniz gibi, AK Parti hükümetleri öncesi, tarımsal arazilerimizden yılda ortalama 120 bin hektar alan kaybedilmekteydi. AK Parti dönemiyle birlikte, bu kayıplar yılda ortalama 60 bin hektara, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki hızlı ve etkili işbirliklerimiz neticesinde de yılda 20 bin hektar alana düştü. Bu yıl tarımsal arazi kaybımızı 10 bin hektarın altına düşürdük."

'İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'İ SUSUZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Bakan Pakdemirli, 17 yılda suyun yönüne göre hareket eden değil, suyun akışına yön veren politikalar izlediklerini kaydederek, Ankara'nın su problemini çözdüklerini belirtti. Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Baraj sayımızı yüzde 205, sulama tesis sayımızı yüzde 76 oranında artırmış olduk. 2023 yılında 8.5 milyon hektar alanı sulamaya açmayı hedefliyoruz. Tabii bu arada Ankara'nın asırlık rüyası Gerede Sistemi'ni de tamamladık. 2045 yılına kadar içme suyu problemini çözecek olan Gerede Tüneli'nin tamamını geçen yıl bu zamanlar da açtık ve Ankaralıların hizmetine sunduk. Biz Ankara'yı, İstanbul'u ve İzmir'i susuz bırakmayacağız. İzmir'imiz de, 25 yılda ihya ettiğimiz İstanbul'umuz da, 25 yılda mamur ettiğimiz Ankara'mız da yalnız değildir, yalnız kalmayacaktır."

'2020 YILINDA 10 ADET YERALTI BARAJI YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Bakan Pakdemirli, 2020  ve sonraki yıllarda  hayata geçecek yeni projeleri de şöyle anlattı:

"2020 yılında 10 adet yeraltı barajı yapmayı planlıyoruz. Bunları 2021 yılında da kullanıma açıyoruz. 2020 yılı Bakanlığımız hedeflerini de sizler için kısaca özetlemek istiyorum. 2020 yılında, tohum sektörümüzün pazar büyüklüğünü 1.4 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Küçükbaş hayvan varlığında da hamle yılımız inşallah 2020 olacaktır. Beyaz et üretimini, 2020 yılı için 2.4 milyon ton olarak hedefliyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleme Programı toplam 4.1 milyar lira tutarında yatırım ile desteklenecek ve yeni 16 bin istihdam sağlanacaktır. Su ürünlerinde de ilkleri yapacağız. 16 bin 500 ton kapasitede Avrupa'nın ve ülkemizin ilk tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesi kurulacak."

'YANGINLA MÜCADELEDE İLK MÜDAHALE SÜREMİZİ 12 DAKİKAYA İNDİRDİK'

Orman yangınlarında müdahalede İHA'ların kullanıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, "17 yılda, dünyadaki orman varlığı azalırken, orman varlığımızı 1.8 milyon hektar artırdık. Yangınla mücadelede ilk müdahale süremizi, 2003 yılında 40 dakika iken, bugün 12 dakikaya indirdik. Orman teşkilatımız oldukça başarılı ve yeniliğe açık bir teşkilattır. Örneğin, yangına müdahalede İHA'larımızı kullanıyoruz, ayrıca artık gece uçuşlarını da denemeye başladık. Biz son 17 yılda, suyun yönüne göre hareket eden değil, suyun akışına yön veren politikalar izledik" dedi. 

'AMBARIN ANAHTARI KİMİN ELİNDEYSE, GÜÇ ONDADIR'

Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ambarın anahtarı kimin elindeyse, güç ondadır. Tarım-Orman, bir ülkenin ekonomisidir, sanayisidir, geleceğidir, siyaset üstü bir meseledir. Tarım ve Orman Bakanı olarak, bana her an, her yerden ulaşabilirsiniz. Bazen, bazı sorularınızın cevabı, tahmininizden çok daha basit olabilir. Bu nedenle samimiyet ve çözüm odaklı iyi niyet çerçevesinde istediğiniz her bilgiyi sizlere verir, istediğiniz her açıklamayı sizlere yapabilirim. Çünkü bilgi kirliliği yaratarak benim çiftçimin moralini bozmaya, üreticimin motivasyonunu dağıtmaya kimsenin hakkı yoktur."

Besti KARALAR/ANKARA, ()

Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
İmsak 06:44
Güneş 08:16
Öğle 13:05
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 17 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10