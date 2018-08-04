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Bakan Pakdemirli: Fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır

TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır" dedi. Bakan Bekir Pakdemirli, fındıkta fiyat istikrarı ve TMO müdahalesi ile ilgili olarak açıklama yaptı. ...

Bakan Pakdemirli: Fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır

TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır" dedi.
Bakan Bekir Pakdemirli, fındıkta fiyat istikrarı ve TMO müdahalesi ile ilgili olarak açıklama yaptı.  Fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alındığını söyleyen Bakan Pakdemirli, 2018 yılı fındık hasadının bugünlerde başladığını kaydetti. Bakan Pakdemirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "700 bin hektar alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren ve ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındık hasadının bereketli geçmesini temenni ediyorum. Hasatla birlikte piyasa fiyat istikrarı ve TMO müdahalesi hususunda tereddütlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Görevlendirildiği tarımsal ürünlerle ilgili piyasa düzenleme görevini başarıyla yürüten Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından; 2018 yılı ürünü fındık piyasasını düzenlemek için gerekli hazırlıklar yapılmış ve fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır. Alım politikalarına ilişkin açıklamalar önümüzdeki günlerde ayrıca yapılacaktır."

Haber: Gizem KARADAĞ/ANKARA,()

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