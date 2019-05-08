Bakan Pakdemirli: 400 milyon liralık hibeyi üreticimize sunuyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "IPARD-2 6'ncı başvuru çağrısı ile toplam 60 milyon euro, yani 400 milyon liralık hibeyi üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz. Durmayın, beklemeyin, bize gelin, yüzde 65'e kadar olan bu hibeyi kaçırmayın" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) 6'ıncı Başvuru Çağrısı' tanıtım programına katıldı. El sanatları ve semazen gösterisiyle başlayan programa, Bakan Pakdemirli ile birlikte Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı ile davetliler katıldı. Programda konuşan Bakan Pakdemirli, yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan, Türkiye'ye katma değer sağlayan her girişimcinin hep yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Daha sonra IPARD programının önemine değinen Bakan Pakdemirli, bu program kapsamında bugüne kadar 14 binden fazla projeye 4 milyar lira hibe desteği sağladıklarını söyledi.

'60 MİLYON EURO HİBE'

IPARD-2 kapsamında 5'inci başvuru çağrısını 16 Şubat'ta açıkladıklarını hatırlatan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"250 milyon Euro, yani 1,5 milyar lira hibe bütçesi olan 5'inci çağrıda, hayvancılık ve işleme pazarlama yatırımlarını destekliyoruz. Bu çağrının başvuru süreci devam ediyor. Bugün ise, IPARD-2 kapsamında, diğer bir ana tedbirde, 'Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde' 6'ıncı başvuru çağrısına çıkıyoruz. IPARD-2 6'ıncı başvuru çağrısı ile toplam 60 milyon Euro, yani 400 milyon liralık hibeyi üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz. 60 milyon Euro çağrı bütçesinin yüzde 75'i AB, yüzde 25'i ulusal kaynaktan oluşuyor."

'3 MİLYONDAN FAZLA YATIRIMA YÜZDE 65 HİBE'

Bu hibe paketinde daha çok küçük yatırımcıların destekleneceğini ve 7 alt sektörü destekleyeceklerini belirten Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bu hibe paketinde, kırsaldaki istihdama doğrudan katkı sağlayacak, gençlerimize ve kadınlarımıza, önemli avantajlar sağlayacak konular bulunuyor. Peki hangi sektörleri destekliyoruz? Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ile bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi kapsamında; süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan ile çiçek soğanı üretim yatırımlarını destekleyeceğiz. Ülkemizin önemli bir potansiyeli sahip olduğu, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi yatırımlarını destekleyeceğiz. Zanaatkârlık, yöresel tarım ve gıda ürünlerinin üretimini, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetlerini, kültür balıkçılığını, yenilebilir enerji tesisleri ile kooperatif ve üretici örgütleri için makine parkları kurulumunu bu çağrı kapsamında destekliyoruz. Bu sektörlerde yapılacak yatırımların 500 bin Euro’ya, yani 3 milyon liradan fazla kısmına, yüzde 55 ile yüzde 65 hibe vereceğiz."

'DURMAYIN, BEKLEMEYİN, BİZE GELİN'

IPARD kapsamında kredi veya borç vermediklerini vurgulayan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Biz hibe veriyoruz. Yani geri ödemesi olmayan, yatırım desteği veriyoruz. 42 ilimizdeki tüm üreticilerimize söylüyorum, durmayın, beklemeyin, bize gelin, yüzde 65'e kadar olan bu hibeyi kaçırmayın. Amacımız belli. Rekabetçi, sürdürülebilir, AB standartlarında, teknoloji kullanımı yüksek, istihdam oluşturmuş işletmeleri ülkemize kazandırmak. Bugün itibariyle proje hazırlama süresi başladı. Projelerini hazırlayıp sunmak için üreticimize 3 ay süre veriyoruz. Başvurular, 8 Temmuz ile 23 Ağustos tarihleri arasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu il koordinatörlüklerine teslim edilecek. Durmayın, beklemeyin, projelerinizi hazırlamaya başlayın."

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Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()-