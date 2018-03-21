Bakan Özlü, Otomotiv Sanayi Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, () BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Bakan Özlü toplantıda yaptığı konuşmasında gelecek hafta açıklanacak büyüme rakamlarına dikkat çekerek, “Türkiye ekonomisi açısından 2018 yılı, sıçramanın devam edeceği bir yıl olacaktır. Önümüzdeki hafta, 2017 yılına ait büyüme rakamları açıklanacak. Ben yüzde 7,5 bir büyüme bekliyorum. Türkiye'nin sanayisinin gücüyle büyüdüğünü ifade etmek isterim. Son bir yılda, sanayi üretimimiz, yüzde 12,8 artış gösterdi. Yüksek sanayi performansımız, 2018 yılında da, artarak devam edecektir. Sanayinin gücüyle büyümek, ayakları yere basan, gerçekçi, organik ve sürdürülebilir bir ekonomi demektir" dedi.

“ARAZİ Mİ İSTİYORSUNUZ, ÜRETİM YERİ Mİ İSTİYORSUNUZ"

Bakan Özlü, salonda bulunanlara hitaben, “Otomotiv sanayisi sektör ciromuzun veya ihracatımızın artırılmasını, 2 katına çıkarılmasını arzu ediyoruz. Bunu daha önce de ifade ettim, burada da tekrarlamak istiyorum. Özellikle yeni başkanımız bu yönde çalışmalar yaparsa, otomotiv sanayisi sektörümüzün cirosunu 2 katına çıkarılması için devlet neler yapmalı.. Yani biz neler yapmalıyız ki siz Ford Otosan yanına bir Ford Otosan daha koyun, Hyundai Assan'ın yanına bir Hyundai Assan daha koyun, TOFAŞ'ın yanına bir TOFAŞ daha koyalım.. Dolayısıyla otomotiv sanayisi sektör ciromuzun 2 katına çıkarılması için devletten ne bekliyorsunuz, bize bunları ifade etmenizi istiyoruz. Yeni başkanımızın yeni fikirlerle yeni raporlarla ortaya çıkmasını istiyoruz. Gerçekten devlet, hükümet ne yapmalı bunları bize açıkça söyleyin. Maliye Bakanımızın başkanlığında bir toplantı yaptık. Ekonomi bakanımız ve ben katıldık. Orada mesela bir çok sorun çözüldü. Yine benzeri toplantılar yapmaya hazırız. Ama sizlerden otomotiv sanayi sektör cirosunu nasıl 2'ye katlayabileceğimize ilişkin görüş, önerileri ve taleplerinizi bekliyoruz. Devlet, biz ne yapmalıyız? Yani arazi mi istiyorsunuz, üretim yeri mi istiyorsunuz, ilave teşvikler mi istiyorsunuz veya sermaye mi istiyorsunuz? Ne istiyorsanız bunları bize söyleyin. Biz bunları çalışacağız ve otomotiv sanayisi sektör ciromuzu 2 katına çıkarmayı istiyoruz. Biz üzerimize düşen ne varsa yapacağız yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

OSD'NİN YENİ BAŞKANI

Olağan Genel Kurul sonucunda OSD'nin yeni yönetim kurulu başkanı, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün oldu.

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