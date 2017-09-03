BAKAN OSMAN AŞKIN BAK VE TFF BAŞKANI DEMİRÖREN, HAKEME DİKKAT ÇEKTİ

Milli maç sonrasında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, grupta 3 maçın daha olduğunu ifade ederek, “Bugün Ukrayna bizden daha üstün oynadı. Hakemlerin sonuca etki eden kararları oldu. İlk gol ofsayt, ikinci golde topun dışarıdan çıktığı söyleniyor. Bunlar oyunun kaderini etkileyen durumlar. Önümüzdeki Hırvatistan maçını ve diğer maçları düşünüyoruz. Ligimiz yeni başladı. Takımımız toparlanacaktır ve bizi Dünya Kupası’na taşıyacak neticeleri alacağına inanıyoruz. Kısa sürede toparlanıp gerekli adımları atacaklardır. Biz milli takımımıza güveniyoruz. Dediğim gibi Ukrayna bizden daha iyi oynadı" ifadelerini kullandı.

Demirören: “Play-Off şansımız sürüyor"

Milli Takım’ın herkesin takımı olduğunu söyleyen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, hakemlerin oyuna etki ettiğini söyleyerek “Hakeme burada dikkat çekmek gerekiyor. Rakibin gollerinin yanı sıra, verilmeyen penaltı var. Bunları konuştuk, MHK Başkanıyla da verilmesi lazım diye konuştuk. Özellikle sağ tarafta bulunan yan hakemi tebrik ediyorum. Biliyorsunuz İzlanda, Finlandiya’ya yenildi. En azından Play-Off şansımız var. 3 maçı kazanıp Play-Off’a kalmak istiyoruz. Yenildikten sonra oyundan memnun olmak gibi bir durum olmaz. Lig başlayalı 3 hafta oldu. Oyuncularımızın çoğu kendi takımlarında oynamıyor. Ukrayna’da 7, 8 oyuncu aynı takımda oynayan isimler. Bizim futbolcularımızın ise hepsi ayrı ayrı takımlarda oynayan isimler. Bu yüzden kolay değildi. Hazırlık döneminde sadece 3 gün antrenman yaptık. En iyisini yapmaya çalıştık" dedi.

“Biz bitti demeden bitmiyor"

Hırvatistan maçının salı günü oynanması gerektiğini sözlerine ekleyen Demirören, “Hırvatistan maçı için başvurumuz var. Bize gelen son habere göre yarın oynanacak Hırvatistan-Kosova maçı. Hırvatistan maçı oynanınca salı günü bizim maçımızın oynanması gerekiyor. Play-Off şansımız var. Bitti demeden bitmiyor. Geçen sene de Avrupa Şampiyonası’na giderken hiç şans verilmiyordu bize ama direkt gittik. Katılabiliriz de gidemeyebiliriz de. Finlandiya’nın İzlanda’yı yenmesi, kimsenin hesaba kattığı bir durum değildi. Demek ki her şey olabiliyormuş. Önümüzdeki 3 maçta göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in konuşması

- Bakan Osman Aşkın Bak'ın konuşması

Serhan Türk-Kharkiv,()