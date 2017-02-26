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BAKAN MÜEZZİNOĞLU: TAYYİP ERDOĞAN DİKTATÖR OLACAKMIŞ…, YAHU ARKADAŞ, KOMİK OLMA

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sultangazi'de düzenlenen "Rumeli-Balkan Buluşması" etkinliğinde konuştu. 16 Nisan'daki referandumla ilgili konuşmasında Müezzinoğlu, “Bunlar...

BAKAN MÜEZZİNOĞLU: TAYYİP ERDOĞAN DİKTATÖR OLACAKMIŞ…, YAHU ARKADAŞ, KOMİK OLMA

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sultangazi'de düzenlenen "Rumeli-Balkan Buluşması" etkinliğinde konuştu. 16 Nisan'daki referandumla ilgili konuşmasında Müezzinoğlu, “Bunlar hiç utanmadan, sıkılmadan milletin karşısına 'hayır deyin' diyerek çıkıyor. Niye 'hayır', senin tuzakların devam etsin diye mi. Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış… Yahu arkadaş, komik olma" dedi. Sultangazi Sahra Düğün Salonu'nda gerçekleşen kahvaltılı toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

MİLLETİN YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASI NE DİYORSA O OLACAK"

Konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak referanduma değinen Bakan Mehmet Müezzinoğlu, “Milletin yüzde 50'sinden fazlası ne diyorsa o olacak. Bunun karşısında nasıl durursun. Daha güçlü milli irade, daha güçlü bir milletin sistemi olacak. Çünkü bugüne kadar milletin sistemi değildi. Ne zaman isterlerse milletin ümüğünü sıkacaklar ama onlara kimse dokunmayacak. Yok kardeşim, millete kimse dokunmayacak. Millet ne istiyorsa o olacak. Onun için 'bu tarihi bir dönüşümdür' diyoruzö dedi.

'TAYYİP ERDOĞAN DİKTATÖR OLACAKMIŞ, KOMİK OLMA'

"Hayır" kampanyasını eleştiren Müezzinoğlu, “Bunlar hiç utanmadan, sıkılmadan milletin karşısına 'hayır deyin' diyerek çıkıyor. Niye 'hayır', senin tuzakların devam etsin diye mi? Tayyip Erdoğan diktatör olacakmış… Yahu arkadaş, komik olma. Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden bugüne hep seçimle geldi. Milletten başka kimseye eyvallahı olmadı. Hep milletin huzurundaö diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu için aldığı hapis cezası ve siyaset yasağını hatırlatan Müezzinoğlu, “Sen milletin getirdiği Büyükşehir Belediye Başkanı'nı 'şiir okudu' diye görevinden alan diktatör anlayışsın. 1 milyon 50 bin oy alan Belediye Başkanı'nı görevden alırken diktatör olmadın, arkadan alkış tuttun. Sonra ömür boyu siyaset yasağı, sonra 'milletvekili olamazsın' dedin, sonra yüzde 47 oy almış partisine ve başkanına kapatma davası ve ömür boyu siyasi yasaklı olmasına ilişkin dava açtın. Bunun neresi milli iradeö şeklinde konuştu.

"TAYYİP ERDOĞAN NETİCEDE FANİDİR"

Vatandaşlara referandumda 'evet' oyu kullanmaları çağrısında bulunan Müezzinoğlu, “Ne olur, bu bir siyasi parti seçimi değil, bu milletin geleceğinin seçimidir. Bu büyük milletin dünyaya 'ben de varım' deyişidir. Dolayısıyla bir seçimin ötesinde bir şeydir. Tayyip Erdoğan'la alakası yoktur. Tayyip Erdoğan neticede fanidir ama millet bakidir" dedi. Konuşmasının ardından, Balkan ve Rumeli Derneklerini temsilen Müezzinoğlu'na çiçek ve plaket takdim edildi. Müezzinoğlu, daha sora toplantıya katılan dernek temsilcileri ile anı fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü :

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-Salondan ve toplantıya katılanlardan görüntüler

-Bakan Müezzinoğlu'nun konuşması

-Bakan'a çiçek ve plaket takdim edilmesi

-Toplu fotoğraf çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler

 

 

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