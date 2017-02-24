BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN "EMEKLİ PROMOSYONU" AÇIKLAMASI

İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Müezzinoğlu, bir gazetecinin istihdam seferberliği konusunda dün açıklanan rakamları hatırlatarak, “Bu rakamların içinde işten çıkarılanlar var mı?" sorusu üzerine, “Bu rakamın içinde işten çıkarılmış olanlardan sonra kalanların olduğu rakam.



Yani bu 103 bin rakamı işten farz edelim 10 bin kişi çıkarılmış, o 10 bin kişi işten çıkmış olmasaydı 103 bin rakamı, 113 bin olacaktı. Eksileni görmeyen bir rakam değil bu. Eksilenden sonraki artı istihdam. 103 bin rakamını 1-20 Şubat arası rakamı bu. 25 Şubat'ta esas Aralık ayında bizim ne kadar sigortalımız vardı, Ocak ayı sonunda itibariyle ne kadar sigortalı çalışanımız oldu, biz artı istihdama net rakam olarak Ocak ayında ne verdik? Onu inşallah 25'inde söyleyeceğiz. Bu bizim şubat ayı itibariyle yeni yaptığımız iş olarak programdan düşen ve programa giren yeni çalışanlar veya eski çalışıp da işinden ayrılanların net rakamı 13 bin yaklaşık rakam" diye konuştu.



EMEKLİLERE PROMOSYON



Mehmet Müezziinoğlu, emeklilere promosyon ödemelerinin şartlarının sorulması üzerine şunları kaydetti: "Bugünden itibaren hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yalnız bir protokol yapacaklar, 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' (Bankalar) Yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrağı dışında başka hiçbir evrak istemeyecekler. Böyle bir evrak isteyen bankayla da emekli maaşı protokolü yapmasınlar. Bugün biz gerekli talimatı bütün bankalara gönderdik. Emeklilerimizden promosyonla ilgili 'Ben maaşımı 3 yıl süresince bu bankadan çekmek istiyorum' protokolü dışında hiçbir şart sürmeyecekler, dün akşam yaptığımız görüşmelerden sonra. Dolayısıyla bürokrasi yok."



STAJ SÜRESİNİN SİGORTALI SAYILMASI



Bakan Müezzinoğlu, meslek lisesi mezunlarının staj sürelerinin sigortalı sayılması yönünde kampanya başlattıklarının sorulması üzerine, "Kampanya şayet 'Ben erken yaşta emekli olayım' kampanyasıyla yanlış. Biz artık emeklilik yaşını önce 2036'da erkeklerde 60'a, kadınlarda 58'e taşımayı hedefliyoruz ve 2048'lerde de 65'e geçmeyi hedefliyoruz. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerine bakıldığında emeklilik yaşı 65'in altında tek bir ülke yok. Halbuki bizde 38'den tutun ağırlıklı ortalama 52. Biz yavaş yavaş bunu 53'e, sonra 54'e, sonra 55'e taşımaya çalışıyoruz. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin büyük çoğunluğu, farz edelim 48 yaşında gününü doldurmuş, 2 sene beklemek durumunda. 2 sene sonra 50 yaşında olacak.



50 yaşını beklemek için de biraz sabırlı olacak ki bizim ortamala hedeflerimiz bozulmasın ve emeklileri emekliliklerinde mağdur etmeyelim. Staj dönemi bir eğitim. Çalışan statüsüne koyduğumuz zaman, o zaman lisedeki öğrencileri de çalışan statüsüne koyalım. Staj çıraklık eğitimin bir parçasıdır. Çıraklığı yapmadığı için, stajı yapmadığı için zaten bugün bizim nitelikli eleman sorunumuz var. Biz onun çıraklığına maddi destek veriyoruz, stajına maddi destek veriyoruz. Ama bir de bunu 'ben çalışıyormuşum gibi emekliliğe de yansısın' diyorsa yine bir çok vicdani görmüyoruz" cevabını verdi.



“BİZİM İŞVERENİMİZE VERDİĞİMİZ DESTEK ÖZÜ İTİBARİYLE İŞÇİMİZE VERDİĞİMİZ DESTEK"



Bakan Müezzinoğlu, “İş verenlere vergi konusunda verilen destekten herkes memnun, işçi sendikaları da en azından temel ihtiyaçların vergiden düşürülmesini talep ediyor" sorusu üzerine “Bizim işverenimize verdiğimiz destek özü itibariyle işçimize verdiğimiz destek. Çünkü işveren işçimize o payı aktarıyor. O nedenle bu verdiğimiz destek işverenimizin cebine girmiyor. Bunu sendikalarımızda istedi. Ortak taleptir bu verdiğimiz destek. Bu anlamda çalışanlarımızı destekliyoruz. Diğer taraftan da asgari 1.404 lira. Vergi dilimi yükseldikçe Ekim, Kasım aylarında bu 404'ün altına inmesi gerekir normalde. Ama onunda inmeyeceğinin sözünü verdik" dedi.

