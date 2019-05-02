BAKAN KURUM: SIFIR ATIK UYGULAMASIYLA 100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANMIŞ OLACAK

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK / İSTANBUL()

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencilerince düzenlenen "Sıfır Atık Eko Bilim Fuarı"nın açılışında konuştu. İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için bakanlık olarak birçok proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Kurum, "Bunlardan biri millet bahçesi projesi. Millet bahçesiyle şehirlerimize ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz yeşil alanları kazandırıyoruz. Hedefimiz, her ile 1 tane millet bahçesi yapmak ve kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak" dedi.

“100 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLANMIŞ OLACAK"

Atıksu arıtma tesisleri yaptıklarını anlatan Kurum, “Hem atık su arıtma, hem düzenli depolama tesislerinin sayısını nüfusumuzun yüzde 100'üne hizmet verecek şekilde çıkarmak istiyoruz. Bakanlık olarak doğayı ve çevreyi korumak ve bize bırakılan emanetleri gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek adına korunan alan metrekaremizi 2023'te şu anki alandan 2,5 kat artırarak, korunan alanları dünya verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 17'si seviyesine çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 2023 yılında tüm şehirlerimizde sıfır atık uygulamasına geçilmiş olacak. Bu uygulamayla da inşallah yıllık 20 milyar lira tasarruf 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlanmış olacak" diye konuştu.

“2021'DE DEPOZİTO UYGULAMASINA GEÇECEĞİZ"

Bakan Kurum, sıfır atık projesi kapsamında Türkiye çapında bakanlığın 16 bin 700 kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtiğini belirtti. Uygulamayla 2023'e kadar tüm ilçelerde, şehirlerde atıkların kaynağında ayrıştırılacağını kaydeden Kurum, sıfır atık uygulamasının başka ayağının da plastik poşet kullanımını azaltmak olduğuna işaret etti.

Kurum, "Plastik poşetleri 1 Ocak itibarıyla ücretli hale getirdik ve kullanımda yaklaşık yüzde 75 azalma gördük. Gelecek nesillere daha çevreci, doğaya saygılı şehirler bırakmak adına bu uygulamayı yürütüyoruz. Akabinde 2021'de depozito uygulamasına geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA SESLENDİ

Çocuklara seslenen Kurum, "Siz hepiniz çevre ve şehircilik bakanısınız. Ben size bu yetkiyi veriyorum. O yüzden çevreyi kirleten herkesi uyarın, yapmış olduğunuz projeleri anlatın ki şehirlerimizi, memleketimizi güzel şekilde gelecek nesillere aktaralım" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, fuarın açılış kurdelesini çocuklarla kestikten sonra fuar alanını gezerek, çocuklardan projeleri hakkında bilgi aldı.

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-Fuar genel ve detaylar

-Bakan Kurum konuşması