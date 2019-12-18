istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ) 2002 yılından bugüne 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yapıyor. Bu ülkede evi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek, 240 aya...

GÜNDEM 18.12.2019, 16:12
Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ) 2002 yılından bugüne 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yapıyor. Bu ülkede evi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek, 240 aya varan vadeyle, 894 lira sabit taksitle bu kampanya yapılacaktır" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda, 2020 Mali Yılı Bütçesi'nin maddelerini görüşmek üzere toplandı. Yürütme adına bütçe görüşmelerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milletvekillerinin iddia ve sorularını yanıtladı.

'240 AY VADE, 894 LİRA SABİT TAKSİT'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, '100 bin sosyal konut kampanyası' kapsamında talepleri toplamaya başladıklarını bildiren Bakan Kurum, "Bugüne kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, 2002 yılından bugüne 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yapıyor. Bugüne kadar 857 bin bağımsız bölüm ürettik ve 160 milyar liralık iş yaptık. Sosyal donatılarımızı da eklediğinizde 1 milyon bağımsız bölümün üzerinde tamamen alt gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik, yine şehirlerimizin sosyal altyapılarını güçlendirmeye yönelik bir çok iş ve işlemi yaptık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu çerçevede alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi amacıyla ve bu ülkede evi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek, 240 aya varan vadeyle, 894 lira sabit taksitle bu kampanya yapılacaktır" dedi.

'81 İLDE MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ'

Kampanyanın 81 ildeki alt gelir grubu vatandaşlara yönelik yapılacağını belirten Bakan Kurum, milletvekillerinin, "Kampanya 21/B'ye göre mi ihale edilecek?" şeklindeki soruları üzerine de "21/B özellikli işleri tarif ediyor. Dolayısıyla burada özellikli bir iş olması hâlinde, aciliyet gerektirmesi hâlinde, terörle ilgili bir işlem olması hâlinde 21/B buna cevaz veriyor. Bunun dışında, aciliyeti olmayan işlerle alakalı 21/B'ye göre ihale yapılmadı. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla devam edilecektir" şeklinde konuştu.

Kurum, millet bahçelerini ise 81 ile yaptıklarını, kişi başı yeşil alan miktarını arttırmak için çalıştıklarını vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bir soru üzerine, kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi hedefler koyduklarını ifade eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yıl 300 bin bağımsız bölüm, beş yılda 1,5 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefi koyduk. Bunları da, afet riski altındaki alanların dönüşümü, yine deprem riski altındaki alanların dönüşümü, tarihi alanların dönüşümü, sanayi alanlarının dönüşümü şeklinde 4 ana başlıkta topladık ve 'yerinde, hızlı, gönüllü dönüşüm yapacağız' dedik. Bu çerçevede, sanayi alanlarının dışarı çıkarılması, yine vatandaşlarımızın o can ve mal güvenliği riski taşıdığı Dilovası'na biz yerel seçim zamanında gittik ve hem vatandaşımızla hem orada sivil toplum örgütlerimizle görüştük."

Besti KARALAR/ANKARA, ()-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Aralık 2019
İmsak 06:45
Güneş 08:17
Öğle 13:06
İkindi 15:24
Akşam 17:45
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10