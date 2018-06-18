BAKAN KURTULMUŞ'TAN 'AKM' 'RAMİ KIŞLASI' VE 'KULELİ ASKERİ LİSESİ' AÇIKLAMASI

*Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,

"Hayalimiz ise Fransız hapishanesinden Sepetçiler Kasrı'na kadar olan alanı trafiği mümkünse yerin altına alarak burayı kültür, sanat, turizm alanı haline getirmektir"

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Kültür Merkezi(AKM), Rami Kışlası ve Kuleli Askeri Lisesi'nde hayata geçirilecek projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye için bir iftihar projesi olacak dediği AKM'nin 2019 yılı içerisinde açılışının gerçekleşeceğini belirten Kurtulmuş, Kuleli Asker Lisesi için "Burayı ulusal bir müze haline dönüştüreceğiz. Çalışmalarını başlattık" diye konuştu. Kurtulmuş, Topkapı Sarayı ile ilgili olarak ise "Daha geniş hayalimiz ise Fransız hapishanesinden Sepetçiler Kasrı'na kadar olan alanı trafiği mümkünse yerin altına alarak burayı kültür, sanat, turizm alanı haline getirmektir" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Topkapı Sarayı Müzesi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Töreni" ve "Baklava Alayı" etkinliğine katıldı. Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurtulmuş, İstanbul'un kültür sanat hayatını yakından ilgilendiren projelerle ilgili konuştu. İstanbul'da kültür sanat hayatında fevkalade projeleri başlattıklarını belirten Kurtulmuş,

bunların en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

Bu projelerden en önemlilerinden birinin AKM projesi olduğunu kaydeden Bakan Kurtulmuş, projenin çok iyi bir hazırlıktan sonra muhteşem bir mimari projeyle yenilendiğini ifade ederek, "Dünyanın en büyük opera salonlarından birisini de barındıran bir kültür sitesi haline gelmiştir. Kitap okuma salonlarından konferans salonlarına ve cep salonlarına kadar muhteşem bir külliye oldu. AKM binasının en temel özelliklerinden birisi içerideki salonlarda yapılan bir gösterinin dış cephesinden Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar tarafından da izlenebilecek olmasıdır. Türkiye için bir iftihar, bir prestij projesi olacak ve 2019 yılı içinde açılışını hep birlikte yapacağız" dedi.

RAMİ KIŞLASI PROJESİ

Bakan Kurtulmuş, ikinci önemli projelerinin de Rami Kışlası projesi olduğunu açıkladı. İçinde yaklaşık 7 milyon kitabın bulunacağı konferans salonlarından toplantı salonlarına kadar bir kültür muhiti olacağını belirten Kurtulmuş, "Orada İstanbul sakinleri, genç evlatlarımız kitaplarla ilgili ne arıyorsa Rami Kışlası'nda bulacaklar. İlk bölümünü bitirdik. İkinci bölümünün ihalesi devam ediyor. Üçüncü bölümü biter bitmez Rami Kışlası da bütünüyle İstanbul halkının hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.

KULELİ ASKERİ LİSESİ: ULUSAL BİR MÜZE HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Bir diğer önemli projelerden birinin ise Kuleli Askeri Lisesi olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul'un sembolik ve mimari değeri olan önemli yapılarından birisidir. Burayı ulusal bir müze haline dönüştüreceğiz. Çalışmalarını başlattık. Herhangi bir yabancı misafirimiz İstanbul'a geldiğinde 'Türkiye'nin geçmişini birikimini görmek istiyorum' dediğinde gelip burada birkaç saat içerisinde Türkiye'deki bütün mevcut uygarlıkların izini gelip bir şekilde bulabileceği muhteşem bir ulusal müze haline getirmeyi planlıyoruz."

Öte yandan İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yaşayan kütüphaneleri ortaya çıkardıklarını hatırlatan Numan Kurtulmuş, bu yıl itibariyle 71 ilde halk kütüphanelerinin 23.00'a kadar açık hale geldiğini aktardı.

TOPKAPI SARAYI'NDAKİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Bakan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı Müzesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarına da değindi. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Kurtulmuş, "Topkapı Sarayı'nda şu anda devam eden 27 ayrı tamir ve tadilat projemiz var. Buradaki binaların en kısa sürede tamiratlarının yapılması, güçlendirmelerinin yapılması ve Topkapı Sarayı'nın bütün bölümlerinin halkın ziyaretine açılmasını temin etmektir" şeklinde konuştu.

"TOPKAPI SARAYI İLE İLGİLİ HAYALİMİZ VAR"

"Topkapı Sarayı ile ilgili şöyle bir hayalimiz var" diyen Kurtulmuş, "Topkapı Sarayı etrafında 'Sur-u Sultani' dediğimiz surlar var. Surların bir kısmı Şu anda Topkapı Sarayı'na ait değil. Sur-u Sultani'nin tamamını da Topkapı Sarayı'nın alanı içerisine katarak bu alan içerisinde kalmış diğer kamu binalarını Topkapı Sarayı'na dahil ederek buranın çok çeşitlilik arz eden bir kültür havzası haline dönüştürülmesini temin etmek. Bu hemen restorasyon çalışmalarıyla birlikte bir adım sonrasıdır. Topkapı Sarayı daha geniş hayalimiz ise Fransız hapishanesinden Sepetçiler Kasrı'na kadar olan alanı trafiği mümkünse yerin altına alarak burayı kültür, sanat, turizm alanı haline getirmektir. Milyonlarca kilometrekarelik araziyi dünya halklarının ve İstanbulluların istifadesine sunmaktır" ifadelerini kullandı.

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-Basın mensuplarının soruları

-Bakan Kurtulmuş'un açıklamaları

-Genel ve detay



