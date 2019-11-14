Bakan Koca: YPG/PYD'nin sağlık cihazları için soruşturma başlatıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı Harekatında ele geçirilen YPG-PYD'ye ait sağlık cihazlarının Ankara'da bulunan bir firma tarafından gönderildiği iddialara ilişkin "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iki müfettiş görevlendirildi. İdari soruşturma başlatıldı" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Bakan Koca, eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un sağlık durumuna ilişkin "Aritmi tablosu oldu, ziyaret ettim ve genel durumu iyi, sorunu yok. Bir hafta takip edilip, taburcu edileceğini düşünüyorum" dedi.



Bakan Koca atamalara ilişkin bir soru üzerine "Biz 12 bin küsur olarak atamayı yaptık. ÖSYM üzerinden, KPSS üzerinden bu atamalar tamamlandı. Devamında 17 bin 869, onunla ilgili biz hazırlıklarımızı yaptık ve hangi bölümlere hangi programlara kaçar kişi alınması gerektiği ile ilgili de talep ve ihtiyaçlarımıza göre Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Sanırım önümüzdeki haftalar karar çıktığında kılavuz yayınlanmış olacak. Aralık'ta yayınlanır diye ümit ediyorum" dedi.



'ŞEHİR HASTANELERİNİ BÜTÇEDEN YAPABİLİRİZ'



Bakan Koca, şehir hastaneleriyle birlikte, hastane binalarının ortalama yaşının 49'dan 13'e düştüğünü söyleyerek, "Tecrübeye sahip olduk, şehir hastanelerini bütçeden kendi kaynaklarımızla yapabiliriz. Kamu-özel işbirliği ile yapmak zorunda olmadığımızı düşünüp, bu tecrübeyle kendi imkanlarımızla yapmayı planladık. Yarın kamu-özel işbirliği ortaklığıyla yapmayacağımız anlamına gelmez; ancak artık edindiğimiz tecrübe ile kendimiz daha rahat yapabiliriz diye düşünüyoruz. Artık edindiğimiz tecrübe ile sadece kamu olarak yapabileceğimizi düşünüyoruz."



'ŞEHİR HASTANLERİNDE MEMNUNİYET YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE'



Bakan Koca, şehir hastaneleriyle ilgili memnuniyet anketi yaptıklarını bildirerek "Özellikle şehir hastanelerindeki memnuniyetin yüksek olduğunu görüyoruz. Eskişehir yüzde 99, Adana 98, Mersin yüzde 96, Isparta yüzde 95 gibi yani yüzde 90’nın üzerinde hastane memnuniyetinden bahsediliyor. Çalışan memnuniyeti de 80'lerde. Bu ortalamamızın çok üzerinde olan bir oran. Şehir hastanelerinde bir takım sorunlar yaşamıyor muyuz, yaşıyoruz. Ulaşım sorunu daha çok karşımıza çıkıyor. Her geçen gün bunu çözmek için gayret içindeyiz" dedi.



'TIBBİ HİZMETLERİN HİZMET ALIMIYLA YAPILMASINDAN YANA DEĞİLİM'



Bakan Koca, kemoterapi ve fizik tedavi hizmetlerini bakanlığın yapacağını kaydederek "Bazı hizmetleri almayabiliriz. Kemoterapi, fizik tedavi hizmetlerini sözleşmede olmasına rağmen yeni dönemde açılan ve açılmış olanlarla mutabakat yaparak artık kendimiz vermeyi planladık. Tıbbi hizmetlerin hizmet alımıyla yapılmasından yana değilim, kendimiz yapmalıyız. Kamu gibi hizmetleri çok rahat verebiliriz işletme mantığının devreye girmesi doğru değil" diye konuştu.



'ŞEHİR HASTANELERİNDE HASTA GARANTİSİ YOK'



Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde hasta garantisi olduğu söylentileriyle ilgili ise "'Hasta garantisi var' deniyor, 'bütün hastaları 112 ile gönderiyorsunuz' deniyor. Ankara’nın acil hastalarının Bilkent’e giden oranı yüzde 7'yi geçmiyor. Az gittiğini söylüyorum, daha fazla gitmesi gerekir. Algı oluşturulmak isteniyor, 'hastalar kaybediliyor' algısı oluşturulmak isteniyor. Doğru değil. Şehir hastanelerinde hasta garantisi yok. Ne poliklinik, ne ameliyat, ne yatak dolma oranı" diye konuştu.



'İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI'



Bakan Koca, Barış Pınarı Harekatında ele geçirilen YPG-PYD'ye ait sağlık cihazlarının Ankara'da faaliyet gösteren firma tarafından gönderildiği ve bu firmanın ortaklarından birinin de İsrail ile yakınlığının olduğu iddialarıyla ilgili, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 2 müfettiş görevlendirildi, idari soruşturma başlatıldı. Gerekli bulguları güvenlik birimleriyle paylaşırız" dedi.



'ÖZEL HASTANE OLARAK KULLANAMAZSIN'



Fahrettin Koca, LÖSANTE Hastanesi ile ilgili de lösemili hastalardan hiçbir hastanenin fark alamayacağını söyledi. Bakan Koca, şöyle konuştu:



"Kimse kendisini ayrıcalıklı kılmasın. Ayrıca bir ödeme alımı zaten yasak. LÖSEV de lösemili çocuklar için kurulan bir hastane. Neden sadece 25 yatak çocuklar için kullanılıyor? 400 yataktan neden 60'ı için müracaat yapılıyor? Mevzuatta yeri olmamasına rağmen çocukların hayrına 60 yatağa izin verdik. 400 içinde 60 ayırıp devamını özel hastane olarak kullanamazsın. Üsluplarını görüyorsunuz. Kimse kendini kanun üzerinde görmesin. Sonuna kadar o çocuklar için gayret içinde olurum. Ücret zaten alamazsın, 'ücret almıyoruz' diye ayrıcalık tanınacak değildir.



'120 BİN KİŞİ YANLIŞ POLİKLİNİĞE GİDİYOR'



Bakan koca, 'neyim var' portalına ilişkin ise "Hastanın bir şekilde nereye, nasıl hangi hastaneye müracaat etmesi gerektiğini belirliyor. Yüzde 6 oranında hastanın yanlış bölüme gittiğini biliyoruz. 2 milyon 120 bin gibi hastanın olması gereken polikliniğe gitmediğini gösteriyor. Şikayeti sorgulayan 22 soruyla hangi polikliniğe gitmesi gerektiğini tanımlayacak" dedi.

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Nursima ÖZONUR/ ANKARA,()-