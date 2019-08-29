Bakan Koca: 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri, 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek" dedi.



Sağlık Bakanı Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da kura ile yaklaşık 25 bin stratejik personelin atamasını gerçekleştireceklerini açıkladıklarını hatırlattı. Bugün yayımlanan ilanla alımların 4'üncü dilimini gerçekleştireceklerini kaydeden Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:



"Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri, 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Dün yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personelimize ve bugün kura başvuruları başlayan 88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabiplerimize başarılar diliyorum. Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz."

ANKARA, ()