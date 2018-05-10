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BAKAN KAYA, “KADIN VE TEKNOLOJİ İSTANBUL BULUŞMASI"NA KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Kadın ve Teknoloji İstanbul Buluşması" programına katıldı. Programa Bakan Kaya'nın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip...

BAKAN KAYA, “KADIN VE TEKNOLOJİ İSTANBUL BULUŞMASI"NA KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Kadın ve Teknoloji İstanbul Buluşması" programına katıldı. Programa Bakan Kaya'nın yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı. 
Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, programda bir konuşma yaparak, “Bugün dünya ekonomisinin, bilim, siyaset, sosyal ve kültür hayatının dijital teknolojiler üzerinden yapılandığı bir dönemi yaşıyoruz. Günümüzde giderek ön plana çıkan dijital dünyanın sunduğu fırsat, imkan ve tehditler nedeniyle, bu alanda kadınlarımızın aktif bir şekilde rol üstlenmelerine ihtiyaç var. Bu konuda kadınlarımızın aktif olması, aynı zamanda ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de emin adımlarla ilerlemesi ve günümüz ekonomisinde küresel rekabette hak ettiği yeri alması bakımından da önemlidir. Türkiye olarak bugün dünyanın en güçlü 17. ekonomisiyiz. Son 16 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke ekonomimizi 3.5 kat büyüttük. Gelecek dönem hedefimiz çok daha büyük. Biz ülkemizi dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomi içine sokmayı hedefledik ve emin adımlarla hedeflerimiz doğrultusunda yol alıyoruz. İşte biz inanıyoruz ki bu hedefimize toplumumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın gücü ve katkısı ve katılımı olmadan ulaşamayız" dedi.

“ŞU ANDA ERKEKLERİ GEÇMİŞ DURUMDAYIZ"
Bakan Kaya, “2002 yılında kız çocuklarımızın orta öğretimde okullaşma oranı yüzde 45'di. Bugün yüzde 83'leri aşmış durumdayız. Ama bu da 'yetmez' diyoruz. Hedefimiz tüm kız çocuklarımızın okullaşması. Orta öğretimde kızlarımızın okullaşma oranı yüzde yüz olmalı. Yükseköğretimde kız çocuklarımızın eğitim göstergelerinde çok daha çarpıcı bir gelişmeyi yakaladık. 2002 yılında yüzde 13'lerde olan kız çocuklarının yükseköğretime katılma oranları bugün 45'leri bulmuş durumda. Şu anda erkekleri geçmiş durumdayız, bunun da altını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu. 

Görüntü Dökümü:
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- Kaya'nın konuşması
- Detaylar 


 

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