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Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
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Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir

 MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, "ABD atacağı her adımda, kendi iç kamuoyunun nabzını nasıl dikkate almak zorundaysa Türkiye de dikkate almak zorunda. Bu, bugünden yarına İncirlik Üssü kapatılacak, anlamına gelmiyor" dedi.

Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir

 MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, "ABD atacağı her adımda, kendi iç kamuoyunun nabzını nasıl dikkate almak zorundaysa Türkiye de dikkate almak zorunda. Bu, bugünden yarına İncirlik Üssü kapatılacak, anlamına gelmiyor. İncirlik Üssü, bir NATO üssü değildir. Yetki, Türkiye'dedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Işık, Habertürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye'nin müttefiklerinden beklentisinin, Türkiye'ye karşı açık ve samimi davranılması olduğunu belirten Işık, "ABD, bizim NATO'da müttefikimiz. Müttefiklik ilişkisinin temeli açıklık ve samimiyet olmalı. Eğer açıklığa ve samimiyete dayanmayan bir müttefiklik ilişkisi varsa bu ilişkiyi sürdürmek zorlaşır. Sonuçta Türkiye, demokratik bir ülke. ABD atacağı her adımda kendi iç kamuoyunun nabzını nasıl dikkate almak zorundaysa Türkiye de bunu dikkate almak zorunda. Dolayısıyla burada müttefiklerimizden beklentimiz Türkiye'ye karşı açık ve samimi olmaları. Bu, bugünden yarına İncirlik Üssü kapatılacak, anlamına gelmiyor" diye konuştu.

"SONUÇ ALINAMAZSA TÜRKİYE, HER TÜRLÜ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİR"
İncirlik Üssü'ndeki koalisyon güçlerinin varlığına ilişkin Bakan Işık, "İncirlik Üssü, bir NATO üssü değildir. Türkiye'nin izniyle orada bulunuyorlar. Türkiye, bu noktada ABD ile de diğer koalisyon ülkeleriyle de görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye'nin çıkarlarını tehdit eder bir noktada eğer olaylar cereyan eder de bu görüşmelerden bir sonuç alınamazsa o zaman Türkiye, her türlü ihtimali değerlendirir. İncirlik'teki koalisyon güçlerinin varlığı, DEAŞ'la mücadelenin dışında başka bir amaca yönelik bulunduruluyor kanaati oluşursa elbette gereği yapılır. Şu anda bunu söylemek için çok erken. Biz bir ittifak içerisindeyiz. Bu ittifak içerisinde de var olan sorunlarını birinci öncelikte konuşarak, çözmek durumundayız" dedi.

"YETKİ, SON KARAR TÜRKİYE'DEDİR"
İncirlik Üssü'nde yetkinin Türkiye'de olduğunu vurgulayan Milli Savunma Bakanı Işık, şöyle konuştu: "Bizler bakan düzeyinde muhataplarımızla konuşuyoruz. Askerlerimiz askerlerle konuşuyor. Bazı olumlu adımlar da atıldı. Bu görüşmelerin hiçbirisi sonuç vermedi, dersek bu da haksızlık olur. Bu görüşmelerin olumlu sonuçları da yansıyor; ama bu bizim arzu ettiğimiz hızda ve ebatta değil. Şu anda yoğun bir görüşme trafiği var. Ümit ederiz ki bu görüşme trafiğinde artık sonuç alırız. Sonuca yönelik adımları görürüz. Adım atılmayan görüşmenin hiçbir itibarı da olmuyor. Güvenilirlik açısından ciddi sorgulanıyor. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Sorunlarımızı biz bütün açıklığıyla ortaya koyuyoruz. ABD'den ve diğer koalisyon ülkelerinden de bu konuda samimiyet bekliyoruz. Şu anda görüşmeleri sürdürüyoruz, sonuna kadar da görüşmeleri sürdüreceğiz. Yetki, Türkiye'dedir. Bu konudaki son karar Türkiye'nin kararıdır. Gerektiğinde nihai kararı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın"

'BEDELLİ ASKERLİK' AÇIKLAMASI: GÜNDEMİMİZDE YOK
Bakan Işık, ayrıca bedelli askerlikle ilgili "Kısa ve orta vadede gündemimizde yok. Terörle mücadele ediyoruz. Bir tarafta canlarını hiçe sayarak vatani görevlerini yapan askerler varken, bedelli askerliği konuşmamız mümkün değil. Şartlar değişirse bir şey diyemem" dedi.

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