Bakan Gül: 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' yeni adli yılın temel ajandası

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "'Yargı Reformu Strateji Belgesi' yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır. 'Güven veren ve erişilebilir adalet' prensibiyle hazırladığımız bu belgede yer alan temel amaçlar doğrultusunda, milletimize taahhüt ettiğimiz hedef ve faaliyetleri, ilgili tüm kurumların aktif katılımıyla demokratik ve çoğulcu bir zeminde birer birer hayata geçireceğiz"

Adalet Bakanı Gül, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Gül, yeni çalışma döneminin başladığını, hak ve adalet ülküsüne inanmış bütün hakimlerin, savcıların, avukatların ve adalet personelinin bu başlangıcın heyecanını taşıdığını kaydetti. Bakan Gül, Türk yargısının hiçbir hukuk devletinde eşi benzeri görülmemiş çok ciddi sınamalardan geçtiğini kaydederek, "Yine de hukuk dışı saldırılara boyun eğmeden, başta FETÖ olmak üzere, bütün ihanet şebekelerine karşı hukuk ve adalet zemininde mücadeleden asla vazgeçmemiştir. Türk yargısı, teröre karşı mücadeleyi aynı zamanda bir hak ve özgürlük mücadelesi bilmiş, toplumun yararlarını korumayı bireyin haklarını korumaktan ayrı görmemiştir" dedi.

'BİRER BİRER HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Yeni adli yılın, adalet teşkilatı için reformcu ve kararlı yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacağını kaydeden Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Bu noktada, 30 Mayıs 2019’da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır. Özünde insan onuru, insan hak ve hürriyetleri bulunan 'Strateji Belgesiyle' demokrasimizi güçlendirmeye, özgürlükleri geliştirme ve genişletmeye yönelik irademizi açıkça ortaya koymuş bulunuyoruz. 'Güven veren ve erişilebilir adalet' prensibiyle hazırladığımız bu belgede yer alan temel amaçlar doğrultusunda, milletimize taahhüt ettiğimiz hedef ve faaliyetleri, ilgili tüm kurumların aktif katılımıyla demokratik ve çoğulcu bir zeminde birer birer hayata geçireceğiz. Bu reform belgesinin kararlılıkla uygulanması, güncel sorunların çözümüne katkı sunacağı gibi; yargısal işleyişimizin ve hukuk sistemimizin istikbaldeki yerini ve standartlarını da güçlendirecektir. Hangi reformu, hangi düzenlemeyi yaparsak yapalım; adalet hizmetlerinde çıtayı yükseltecek olan; hiç şüphesiz uygulamalardır, mahkemelerden çıkan kararlardır."

'BU KAPIDAN HERKES MEMNUNİYETLE AYRILMALI'

"Herkes adil yargılanma hakkına sahiptir" vurgusunda bulunan Bakan Gül, mesajını şöyle sürdürdü:

"Mahkemelerin bağımsızlık ve tarafsızlık temelinde, adaletle işlediğine dair vatandaşlarımızın inancını ayakta tutmak ve kuvvetlendirmek adalet teşkilatımızın temel ödevidir. Adliyenin kapısı adalete açılan kapıdır. Bu kapıdan herkes memnuniyetle ayrılmalıdır. Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır. Adalet teşkilatı olarak, toplumun her kesiminin, istisnasız bütün vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkmaktan ve sürekli olarak daha iyiyi aramaktan bir an olsun yorgunluk ve yılgınlık hissetmedik, hissetmeyeceğiz. Bu vesileyle lekelenmeme hakkının korunmasına, adil kararların makul sürede verilmesine hizmet eden ‘'yargıda hedef süre' uygulamasının yerleşmesine, arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarının geliştirilmesine, bilirkişilik müessesesinin etkinleştirilmesine ve elektronik tebligat gibi yenilikçi uygulamalarımızın benimsenmesine yönelik irademizi sahiplenen bütün uygulamacılarımıza teşekkür ediyorum. Hukukun üstünlüğüne ödünsüz bir bağlılıkla ülkemizin her köşesinde milletimize adalet dağıtacak, bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkacak yargı mensuplarımızın ve bütün yargı teşkilatımızın yeni adli yılını kutluyorum. 2019-2020 Adli Yılı, ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olsun."

