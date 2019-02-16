Bakan Gül'den Mansur Yavaş'a: Bölücülük yapamazsın

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın, "Hayvanlara eziyet edenler dindar vatandaşlar" dediğini hatırlatarak, "Sen bunu nasıl söylersin? Ankara'nın belediye başkanlığına adaysan, insanlara 'dindar olan' 'dindar olmayan' diye ayıramazsın, bölücülük yapamazsın. Bizim dinimiz, bizim insanlık anlayışımız bütün canlılara iyi davranmayı emreder" dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Belediye Başkanı ve Adayı Murat Ercan ile birlikte AK Parti Sincan Pınarbaşı Mahallesi Seçim Bürosu'nun açılışını yaptı. Burada toplanan vatandaşlara hitap eden Bakan Gül, "Bu millet için, bu ülke için Sincan her zaman hakkın, hukukun ve Türkiye'nin yanında olmuştur. Sincan'da birileri tank yürütürken, 'halkın gücü üstünde hiçbir güç tanımam' diyerek, tanka selam durmayan Sincanlılar Allah sizden razı olsun. Bu ülkede milletin iradesinden başka hiç bir iradeye siz selam durmadınız. Davanız, her zaman milletin davası oldu. Sincan Ankara'nın en güzel ve en bereketli yerlerinden birisi. O yüzden biz Sincan'a hizmete devam edeceğiz. Sincan'a yaptıklarımız yetmez, Sincan daha fazlasını hak ediyor. Daha fazla çalışacağız, daha fazla hizmet getireceğiz" diye konuştu.'BU MİLLET NE TANKA NE F-16'YA GEÇİT VERMEDİ'Anadolu insanının ne zaman refahı artsa, birilerinin bundan rahatsız olduğunu dile getiren Bakan Gül, "İşte Sincan'da tank yürütenler, 15 Temmuz'da F-16'larıyla, yine tanklarıyla milletin iradesine set kuranlar oldu. Ama bu millet ne tanka, ne F-16'lara asla geçit vermedi" dedi.'82 MİLYON BİRİZ VE KARDEŞİZ'AK Parti iktidarı öncesi Türkiye'de hep hukuksuzluk olduğunu söyleyen Bakan Gül, "Başörtülü kardeşim üniversite okuyamadı, memur olamadı. Ama AK Parti geldi, yasaksız, özgürlükçü bir Türkiye kurdu. Bugün başörtülü memurumuz var, başörtülü olarak üniversitelerde okuyan kardeşlerimiz var. Ne oldu peki? Başörtülü memur oldu da Türkiye daha mı birleşti, bütünleşti yoksa ayrılık mı arttı. Elbette ki Türkiye'de, başı örtülü de başı açığı da dindarı da dindar olmayanı da bu ülkenin asıl evladıdır. Biz farklılıklarımızla, Kürdüyle, Türküyle güzeliz. 82 milyon biriz ve kardeşiz" şeklinde konuştu.'BÖLÜCÜLÜK YAPAMAZSIN'CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Bakan Gül, "Çıkmış diyor ki; 'Hayvanlara eziyet edenler dindar vatandaşlar.' Sen bunu nasıl söylersin? Hayvanlara eziyet edenler dinden nasibini almamıştır, İslam'dan nasibini almamıştır, insanlıktan nasibini almamıştır. Sen nasıl olur da çıkar böyle bir şey söylersin? Bunu asla kabul edemiyoruz. Ankara'nın belediye başkanlığına adaysan, insanlara 'dindar olan' ,'dindar olmayan' diye ayıramazsın, bölücülük yapamazsın. Bizim dinimiz, bizim insanlık anlayışımız bütün canlılara iyi davranmayı emreder. O yüzden Cumhur İttifakı'nın karşısındaki adaylar birleştiren değil ayrıştıran bir dile sahiptir. Bu ülkede sırtını PYD'ye PKK'ya yaslayanlar var. Sırtını Cumhur İttifakı'yla millete dayayanlar var. Sırtını terör örgütlerine dayayanlara Ankara'da asla oy çıkmayacak. Benim Ankaralı kardeşlerim bunlara destek vermeyecektir" dedi.'MHP İLE KURDUĞUMUZ İTTİFAK SADECE 31 MART'A KADAR DEĞİL'Gül, Cumhur İttifakı'nın ülkede huzurun artmasını istediğini belirterek, "MHP ile kurduğumuz ittifak sadece 31 Mart'a kadar değil, sonrasında da bu millet için çalışan herkesin bir olacağı, beraber olacağı ittifakın adıdır. Çünkü biz birlik, beraberlik ve kardeşlik için siyaset yapmaya devam ediyoruz. Cumhur İttifakı, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatıdır. Karşımızda tek projeleri 'AK Parti gitsin' diyen bir ittifak var. Bizim derdimiz 'Ankara kalkınsın, Sincan kalkınsın' diyedir. Bu yüzden oylarınıza talibiz" diye konuştu. Gül daha sonra seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.



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Haber-Kamera: Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,()