Bakan Ersoy: Türkiye'de sansür kesinlikle yapılmamaktadır

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, piyasadaki bazı kitapların içeriğine ilişkin eleştiriler ile ilgili, "Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabii tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye’de sansür kesinlikle yapılmamaktadır" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Ersoy, Türkiye'ye gelen turist sayısının 2018 yılına göre 2019'da yüzde 12,24 arttığını belirterek "2018 Ocak-Eylül döneminde yabancı ziyaretçi ve yurt dışı ikametli vatandaşlar olmak üzere, yaklaşık 37,1 milyon olan toplam ziyaretçi sayısı 2019’un aynı döneminde yüzde 12,24 artarak 41,6 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde turizm gelirinde 26,6 milyar dolar ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16’lık artış olmuştur. Turizmde 2023 hedefi 75 milyon turisttir" dedi.



'GÖBEKLİTEPE'Yİ İLK 9 AYDA 277 BİN 630 KİŞİ ZİYARET ETTİ'



Bakan Ersoy, 2020 yılında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte ülkenin tanıtım bütçesini 180 milyon dolara taşınmasının hedeflendiğini kaydederek, "Ekim 2019 tarihi itibarıyla toplam 461 kazı ve araştırma faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, söz konusu çalışmalar için 2019 yılı ödenek miktarı 38 milyon TL olmuştur. Bakanlığımız 2020 yılı bütçe imkânları dâhilinde bu ödenek miktarını 80 milyon TL’ye çıkarmayı hedeflemektedir. Dünya miras listesinde Türkiye’nin 78 varlığı bulunuyor. Cumhurbaşkanımız 2019'u turizmde 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmiş, geçtiğimiz yıl 70 bin olan ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 9 ayında 277 bin 630 kişi olmuştur. Yıl sonunda bu rakamın 350 bin kişi seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz" diye konuştu.



'KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI'



Bakan Ersoy, Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacağını kaydederek şunları söyledi:



"Geçici Miras Listemizde yer alan Malatya Arslantepe Arkeolojik Alanı'na ait Dünya Miras Listesi adaylık dosyası Dünya Miras Merkezine gönderilmiş olup, varlığın Dünya Miras Listesi’ne kaydedilme konusu 2020 yılında değerlendirilecektir. Kapadokya Alan Başkanlığının teşkilatlanma süreci devam etmekte olup, Aralık ayı itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir. Kapadokya alanının korunması ve yaşatılmasını sağlamak üzere alanın bütüncül bir şekilde değerlendireceği üst ölçekli Kapadokya Alan Planları tanımlanmış olup, yapılacak her türlü uygulamanın bu planlar doğrultusunda hazırlanacak olan üst ölçekli alan planları ile yürütüleceği öngörülmüştür."



'MİLLİ SARAYLAR DA MÜZE KART İLE ZİYARET EDİLECEK'



Bakan Ersoy, Türk vatandaşların milli sarayları da müze kart ile ziyaret edebileceklerini ifade ederek, "Müze kart ile müze ve ören yerlerine giriş imkânı sunan diğer kart çeşitlerinin 2018 yılında gerçekleşen satışı 1 milyon 154 bin 24’tür. Bu rakamın 2019 yılı sonuna kadar yaklaşık 1 milyon 300 bin, 2020 yılında ise 1 milyon 500 bine ulaşması öngörülmektedir. Milli kütüphanemiz mevcut yerinde hizmet veriyor, kapatıldığını söyleyenler dedikodu yapıyor, kapatmayı bırakın büyütüyoruz milli kütüphanemizi" diye konuştu.



'ŞEFFAFLIK SORUNU ÇÖZÜLMÜŞTÜR'



Bakan Ersoy, ülkede film çekim lokasyonlarını tanıtmak, yabancı yapımcıların ihtiyaç duyacağı tüm bilgilere tek yerden ulaşabilmelerini sağlamak için 'Filming in Turkey' web portalının hazırlandığını söyledi. Ersoy, "29 Kasım’da aktif hale gelecek olan portal, ülkemiz ile dünya sinema endüstrisi arasında bir köprü vazifesi görecektir. Bakanlığımızca hazırlanan 'Sinema Bilet Takip Sistemi' ile sektördeki şeffaflık sorunu da çözülmüştür. İlk verilere göre Ekim ayında yerli film izlenme oranı yüzde 73 olarak gerçekleşmiştir. Sinema Kanunu ile bugüne kadar 150’den fazla ülkede büyük ilgiyle takip edilen ve ihracatta dünyada Amerika’dan sonra 2’nci sırada yer alan dizi filmlerimizi de destekleyeceğiz" dedi.



'TÜRKİYE'DE SANSÜR YAPILMAMAKTADIR'

Bakan Ersoy, Bakanlığa yönelik olarak piyasadaki bazı kitapların içeriğinden yola çıkarak eleştirilen getirildiğini hatırlatarak, "Neden bandrol verdiğimiz konusunda eleştiriler dile getirilmektedir. Bakanlığımız eserlerin içeriğini denetleme yetkisine sahip değildir. Hiçbir eser basılmadan önce içeriğine yönelik bir inceleme ve yaptırıma tabii tutulamaz. Bu alenen sansür uygulaması olmakta ve Türkiye’de sansür kesinlikle yapılmamaktadır. Toplumumuzun rahatsız olduğu söz konusu eserlere yönelik kanuni bir yaptırım için vatandaşlarımızın Bakanlığımıza değil savcılığa başvurması gerekmektedir" diye konuştu.

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Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()