BAKAN ERSOY: (KAPADOKYA) HEDEFİMİZ YIKMAK DEĞİL, KAÇAK YAPILAŞMANIN SEBEPLERİNİ KALDIRMAK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport Projesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, "Orada yıkımlar başladı ama bizim hedefimiz yıkmak değil. Öncelikli hedefimiz kaçak yapılaşmanın sebeplerini ortadan kaldırmak. Bu bağlamda hazırlanmış bir yasa tasarısı. Kapadokya'da ruhsat ve iskan verme yetkileri belediyede, Orman Bakanlığı'nda, Çevre Bakanlığı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda var." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaköy'deki Galataport Projesi'nde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy daha sonra projeyle ilgili açıklama yaptı.

Ersoy, Galataport"un İstanbul'un en büyük cruise limanlarından bir olacağını belirterek, "Benim öncelikli ziyaretim açılma tarihinden emin olabilmekti. Mart 2020 tarihine inşallah yetişiyor. Projenin tamamı da 2020 sonuna yetişiyor. Mart 2020 tarihinden itibaren gemi yanaşabiliyor olması çok önemli. Aynı anda 3 büyük gemi yanaşabiliyor Karaköy Limanı'na. İleriye dönük cruise rezervasyonlarında tekrar artış başladı. Bu rezervasyonlar çok daha erken planlandığı için biraz daha geriden geliyor turizmdeki düzelme hareketi diye baktığınızda. Ama 2020'den itibaren bizim ciddi şekilde Karaköy Limanı'na ihtiyacımız var. Onlarda yetiştireceklerini taahhüt ediyorlar zaten. Gidişatta onu gösteriyor, detaylı bir toplantı da yapacağız. 2021 itibariyle de tam kapasiteye geçeceklerini planlıyorlar. Ön rezervasyonlarda bunu gösteriyor. Galataport'a cruise limanı demek biraz haksızlık oluyor. Aslında tam bir turizm kompleksi. İstanbul'un çok ihtiyacı olan bir kompleks. Bizim hedefimiz, turist başına gecelik gelirleri artırmak. Turistin konaklama dışı harcamalarını artıran projelere öncelik vermek. Bu bakımdan çok faydalı bir proje. Buraya gelen insanlar sadece cruise geçerken, geldikten sonra ya da başlarken, burayı liman gibi kullanacağı için İstanbul'da çok ciddi harcama yapacaklar. Keyifle harcayabilecekleri ortamlar yaratılmış. Cebinizde para vardır ama harcayacağınız keyifli bir ortam yoktur, o parayı harcamadan gemiye geçersiniz. Bu açıdan çok çok önemli gemiler için de çok cazip olmuş. Hem gemi personeli, hem de gelen turistin para harcaması için olanaklar yaratılmış. Daha da güzelleştirilerek cruise dışına da çıkılmış. Diğer turistlere de hitap eder bir hal olmuş. Yeni geliştirdikleri açılır kapanır sistemlerle gemilerin olmadığı zamanlarda limanın halka açılabiliyor olması İstanbul halkı için çok cazip, halkın denizle buluşma olanağını artırıyorlar bu bölgede. Çok uzun bir liman alanı" dedi.

YENİ LİMAN İHTİYACI

Bakan Ersoy, "Proje dünyaya örnek olmuş, yetiştiğinde de bizi çok mutlu edecek. 2021 itibariyle ful kapasiteye geçiyor zaten. Demek ki bizim 2021-2022 gibi yeni bir cruise limanını hayata geçirmemiz gerekiyor İstanbul'da. Çünkü bu yeterli olmayacak. Ondan da emin olmaya çalışıyoruz, tarihleme açısından. Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.

"GÜNÜ BİRLİK TURİST SAYISINDA ÇOK CİDDİ ARTIŞ GETİRECEK"

Bakan Ersoy konuşmasına şöyle devam etti:

"Kriz öncesi dediğimiz dönemde İstanbul'a yanaşmış rekor olarak 360 gibi bir rakam var. Şimdi bu kapasite 560'a kadar çıkıyor. Çok ciddi bir artış olur. Sadece cruise diye bakmayın. Bu yolcuların çok da güzel tanıtım yapar. Belki 1-2 gün kalır veya günü birlik ziyaret yapar ama onun etkisi kendi ülkesinde çok daha fazla olur ve akrabaları veya kendisi bir daha ki sefere kalıcı olarak İstanbul'a gelir. Çok büyük bir tanıtım değeri var. Alışveriş değeri de var. Sadece konaklama değeri olarak düşünmeyin, bütün halkın para kazanması lazım. Esnafın, taksicinin, lokantacının kazanması lazım. Bu değerlerle baktığımız zaman hayati önemi var. Günübirlik turist sayısında çok ciddi artış getirecek. Çünkü varış ve ayrılış noktası olacağı için orada da avantaj sağlayacak. Ciddi bir kapasite getireceğine inanıyorum. Diğer limanın da önünü açmış olacak. Çok iyi bir hizmet sağladığınız zaman diğer gemilerin de hedef destinasyonu haline geliyorsunuz. Daha önce takvimine almayan ülkelerin de hedefi arasına giriyorsunuz ve kapasiteniz daha da artıyor."

"İSTANBUL BİZİM İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Ersoy, "İstanbul'u varış noktası olarak popüler hale getirip kuvvetlendirdiğiniz zaman özellikle İzmir, Bodrum, Kuşadası limanlarının da kapasitesini yüzde 100'e geçirmiş oluyorsunuz. Çünkü gemiler direkt gelmiyor, ara varış noktası olarak buraları kullanıyorlar. Hatta bir üçüncü avantajı daha olabiliyor, İstanbul'a gelen gemilerin bazıları Karadeniz'e de açılabiliyor. Bu nedenle İstanbul bizim için hayati öneme sahip bir cruise noktası. Havacılık açısından da önemli. İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra İstanbul'da bir kısıtlama kalmadı artık. Dünyanın her yerinden uçuşlar planlanabiliyor. İkisi birbirini destekleyecek" dedi.

"2 MİLYON YOLCUYU İSTANBUL'A İLAVE GETİRİRİZ"

Bakan Ersoy, Galataport'un turist sayısına nasıl bir katkıda bulunacağının sorulması üzerine ise, "Buranın kapasite hedefi 1 milyon biz yeni limanla birlikte 2 milyon yolcuyu İstanbul'a ilave getiririz. Ama 2 milyonu 2 milyon olarak görmeyin. Her yıl yanında bir 2 milyon daha reklamla ve tanıtımla konaklama olarak getirecektir. Bir de bunun yanında en az 500 bin personel var. Personeli biz turist olarak görmüyoruz ama çok ciddi harcaması olan bir kitle" diye konuştu.

KAPADOKYA'DAKİ KAÇAK YAPILAŞMA

Bakan Ersoy, Kapadokya'daki kaçak yapıların yıkımındaki son durumun sorulması üzerine ise, "Orada yıkımlar başladı ama bizim hedefimiz yıkmak değil. Öncelikli hedefimiz kaçak yapılaşmanın sebeplerini ortadan kaldırmak. Bu bağlamda hazırlanmış bir yasa tasarısı. Kapadokya'da ruhsat ve iskan verme yetkileri belediyede, Orman Bakanlığı'nda, Çevre Bakanlığı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda var. Bazı yerlerde bu yetkiler çakışıyor. Ruhsat ve izin almanın 8 yıla kadar çıktığı bazı noktalarda süreçler gerekiyor. Biz bunları kısaltabilmek, normal hale getirmek için alan başkanlığı sistemini geliştirdik. Bununla yetkiler tek bir başkanlıkta, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek bir sistemde topladık. Böylece 8 yıl süren izin süreci birkaç ay içinde halledilmiş olacak. Plan yapma yetkileri tek elde toplanacak ve bunun içinde Çevre Bakanlığımız ve Orman Bakanlığımızın yetkilileri de olacak. Belediyenin ve yerel otoritelerin de görüşü alınarak o planlar yapılacak. Amaç burada süreci kısaltmak ve doğru planlamayı yerel halk ile birlikte yaparak Kapadokya ve çevresine uygun mimari projelerin, kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek şekilde yapılması" ifadelerini kullandı.

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