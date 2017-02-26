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BAKAN EROĞLU 10 BİN FİDAN DAĞITIM ETKİNLİĞİNE KATILDI

BAKAN EROĞLU 10 BİN FİDAN DAĞITIM ETKİNLİĞİNE KATILDI * Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Istranca Barajları, Yeşilçay vesaire. Hepsini büyük ölçüde tamamladık. Cumhurbaşkanımızın talimatı yerine geldi. 2071 yılına...

BAKAN EROĞLU 10 BİN FİDAN DAĞITIM ETKİNLİĞİNE KATILDI

BAKAN EROĞLU 10 BİN FİDAN DAĞITIM ETKİNLİĞİNE KATILDI

* Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,

"Istranca Barajları, Yeşilçay vesaire. Hepsini büyük ölçüde tamamladık. Cumhurbaşkanımızın talimatı yerine geldi. 2071 yılına kadar su meselesi olmayacak. İstanbullunun evlerinden, çeşmelerinden gürül gürül su akacak"

"Büyük Türkiye için 'evet' diyoruz. Küresel bir güç için 'evet' diyoruz. Daha artık koalisyon dönemlerine son vermek için 'evet' diyoruz. 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için hep birlikte 'evet' diyoruz"

Haber-Kamera: Arzu KAYA - Özden ATİK, İstanbul

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Gaziosmanpaşa Meydanı'nda fidan dikim ve dağıtım etkinliğine katıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin "7'den 77'ye Yeşil Gaziosmanpaşa" sloganıyla gerçekleştirdiği etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katılırken, etkinlikte 10 bin fidan ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu İstanbullunun su problemi yaşamayacağını belirterek, "Allah'a şükür şu anda dev Melen Barajı yapıyoruz. Istranca Barajları, Yeşilçay vesaire. Hepsini büyük ölçüde tamamladık. Cumhurbaşkanımızın talimatı yerine geldi. 2071 yılına kadar su meselesi olmayacak. İstanbullunun evlerinden, çeşmelerinden gürül gürül su akacak. Bir gazeteci sordu, '2071 yılından sonra ne olacak?' diye. 'O zamanki Bakan için bir mektup bırakacağım' dedim 'biraz da o çalışsın zamanı gelince' diye" dedi.

"KOALİSYON DÖNEMLERİNE SON VERMEK İÇİN..."

Gaziosmanpaşa'nın her noktasına fidan dikileceğini ifade eden Bakan Eroğlu, "Çiçek gibi yemyeşil Gaziosmanpaşa için 'evet' diyor muyuz? Tabi bu arada 16 Nisan'ı da unutmayın. Cumhurbaşkanımızın da selamı var. İnşallah 16 Nisan'da da Gaziosmanpaşa'dan gümbür gümbür bir 'evet' bekliyoruz. Büyük Türkiye için 'evet' diyoruz. Küresel bir güç için 'evet' diyoruz. Daha artık koalisyon dönemlerine son vermek için 'evet' diyoruz. 2023, 2053, 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için hep birlikte evet diyoruz. Evet, evet, evet. Bütün kalbimizle evet" diye konuştu. Törendeki konuşmasının ardından Bakan Eroğlu, daha sonra Plevne Anadolu Lisesi'ndeki fidan dikim etkinliğine katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Eroğlu'nun vatandaşlarla selamlaşması

-Bakan Eroğlu'nun konuşması

-Bakan Eroğlu'nun fidan dağıtması

-Bakan Eroğlu'nun ağaç dikim etkinliğine katılması

-Genel ve detaylar

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