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Bakan Dönmez: Tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz devam etmektedir

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rum tarafından yapılan açıklamalar ve gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir"...

Bakan Dönmez: Tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz devam etmektedir

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rum tarafından yapılan açıklamalar ve gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir" dedi.

Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun sondaj faaliyetlerine karşı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin giriştiği hiçbir hukuki mesnedi olmayan tutum ve davranışlarının devam ettiğini hatırlatarak, şöyle dedi: "Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve bundan sonra da eğmeyecektir. Türkiye'nin uluslararası egemenliğini yok sayacak girişimlerin önlenmesi için ilgili Bakanlıklarla beraber hukuki ve siyasi tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Kıbrıs’ın ve Akdeniz’in zenginliklerinin hakkaniyet ilkesi içerisinde adil şekilde bölüşülerek bölgesel barışın sağlanması için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ruhsat sahalarımız üzerindeki meşru haklarımızdan taviz vermeden bölgedeki kapsamlı ve uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerimiz planlandığı çerçevede devam edecektir. Yavuz Sondaj Gemisi de hazırlık çalışmaları tamamlanınca bölgedeki operasyonlarına başlayacaktır."

ANKARA, ()

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