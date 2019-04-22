Bakan Çavuşoğlu’ndan ABD’ye petrol tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD tek taraflı bir karar alıyor, tüm ülkelere 'bunun bedelini siz ödeyin' diyor. Ayrıca İran yerine bu petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek de haddini aşmak demektir. Sen o ülke adına pazarlama mı yapıyorsun?" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları Arasında Arşiv Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası imzaladı. Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda düzenlenen imza töreninin ardından kameraların karşısına geçen iki bakan, ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ikili ilişkilerin takdire şayan olduğunu belirterek, "FETÖ konusunda Tacikistan’ın bize verdiği destek için bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. FETÖ okullarıyla ilgili alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bazı şahıslarla ilgili adımları da birlikte atıyoruz. Tacikistan’ın da güvenlikle ilgili hassasiyetlerini biz her zaman destekledik" diye konuştu.



'ÜZERİNDE ÇALIŞMAMIZ GEREKEN BİRÇOK ALAN VAR'



500 milyar dolara ulaşan Türkiye-Tacikistan ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bunun için de önümüzdeki süreçte Karma Ekonomik Komisyon Toplantımızı gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin bu yıl içinde gerçekleşmesi için çalışmaları yaptık. Bu ziyaret marjında iş formu düzenlemeyi planlıyoruz. Askeri çerçeve anlaşmasını imzalamak için de çalışmaları sürdürüyoruz. Savunma sanayi alanındaki iş birliğimizi de geliştirmemiz gerekiyor. İki ülke arasında çok mesele var. Üzerinde çalışmamız gereken birçok alan var. Bu alanlarda da görüş ayrılığımız yok, kararlılığımız var" dedi.



Çavuşoğlu, ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi hakkındaki soru üzerine şunları söyledi:



"Biz, en başından beri bu tür yaptırımların doğru olmadığını hem ABD’ye hem de kamuoyuna açık ve net bir şekilde söyledik. Bu yaptırımların İran halkına verdiği zararı da anlatmaya çalıştık. Bölgenin istikrarı ve güvenliği bakımından da son derece tehlikeli adımlardır. Bunu, bizzat ABD’li muhataplarımıza da anlattık. 2 Mayıs’a kadar bazı ülkelere muafiyet tanınmıştı, Türkiye de bunlardan biri. Bu yaptırımları doğru bulmadığımız gibi katılmadığımızı da söyledik. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin petrol konusunda kaynaklarını çeşitlendirmesi mümkün değil. Bugün Irak’tan gelen petrol boru hatları DAEŞ’in işgalinden sonra yıkılmıştır. Bunların tamir edilmesi belli bir zaman alacaktır. Diğer taraftan Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinden gelen boru hattının da kapasitesi sınırlıdır. Onun dışında bir ülkeden petrol alındığı zaman pratikte de bunun mümkün olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu sefer rafinerilerinin teknolojisini değiştirmek gerekiyor. Bunun için rafinerilerinin kapanması gerekiyor, ciddi bir masraf gerekiyor."



'HADDİNİ AŞMAK DEMEKTİR'



ABD’nin aldığı tek taraflı kararın bedelini müttefiki olan ülkelere ödetmeye çalıştığının altını çizen Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"ABD tek taraflı bir karar alıyor, tüm ülkelere 'bunun bedelini siz ödeyin' diyor. Ayrıca İran yerine bu petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmek de haddini aşmak demektir. Sen o ülke adına pazarlama mı yapıyorsun? Daha önceki Dışişleri Bakanı Tillerson, enerji sektöründendi ve kendisi Dışişleri Bakanı olduğu zaman da bir daha bu işlere hiç karışmadı. Amerika’nın Dışişleri Bakanı’nın diğer ülkelere ‘Şu ülkeden petrol al’ demesi son derece yanlıştır. Hangi açıdan bakarsanız bakın doğru değildir. Ve ülkeleri birkaç ülkeye yönlendirmek yanlıştır. O ülkelerin de petrol fiyatlarının son derece yüksek olduğunu onlar da biliyor, biz de biliyoruz. O ülkeler adına bir ülkenin dışişleri bakanının pazarlama yapmaya çalışması da son derece yanlıştır. Yani burada ABD ile petrol alınması istenilen ülkeler arasında yakın iş birliği var. Siyasi bakımdan doğru değildir, etik bakımdan doğru değildir, ticari bakımdan hiç doğru değildir ve Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarında da aykırıdır. ABD İran’a karşı İsrail’in isteğiyle düşmanlık yapacak, diğer taraftan yakın çalıştığı ülkelerin de petrol satışlarını arttıracak. Böyle bir yaklaşım bugüne kadar dünyada görülmemiştir. Maalesef bu dönemde görmeye başladık ama an başından beridir söylüyoruz, Türkiye bu tür adımlara da dayatmalara da karşıdır."



Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, ekonomi, ticaret, yatırım ve diğer alanlarda Tacikistan- Türkiye işbirliğinin gelişmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türkiye, Tacikistan’ın önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam etmektedir. Taraflar, ülke başkanlarının mutabakatları doğrultusunda iki ülke arasındaki ticaret hacmini bir milyar dolara çıkarmak için gerekli adımları atıyorlar. Bugün iki ülke ortak projelerin uygulanmasında verimli iş birliği kurmuş durumdadır. Aynı zamanda Türk menşeili yatırımcılar ve ortak yatırımlarla Tacikistan’da yapılan sanayi işlemlerinde, ekonominin çeşitli sektörlerinde bil hassa nihai ürün üretim alanlarında faaliyet göstermektedirler" diye konuştu.



