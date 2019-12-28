Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek
Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü; CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini, TBMM'ye gelmesi beklenen Libya tezkeresi ile ilgili bilgilendirecek. Dışişleri...
Bakan Çavuşoğlu, tezkere için muhalefet liderlerini ziyaret edecek
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pazartesi günü; CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini, TBMM'ye gelmesi beklenen Libya tezkeresi ile ilgili bilgilendirecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pazartesi günü için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den randevu talep etti. Randevu taleplerinin olumlu sonuçlandığı öğrenilirken, Çavuşoğlu'nun saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu, 14.00'te İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile bir araya geleceği belirtildi. Bahçeli ile yapacağı görüşmenin saatinin ise henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Çavuşoğlu'nun, CHP, MHP ve İYİ Parti liderlerini Libya tezkeresi konusunda bilgilendireceği bildirildi.
ANKARA, ()
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Beşiktaş
|17
|30
|4. Trabzonspor
|16
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Menemen Belediyespor
|16
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|5. Bursaspor
|17
|27
|6. Keçiörengücü
|16
|25
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Balıkesirspor
|17
|24
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|19
|39
|3. Man City
|19
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. Wolverhampton
|19
|30
|6. Tottenham
|19
|29
|7. Sheffield United
|19
|29
|8. M. United
|19
|28
|9. Crystal Palace
|19
|26
|10. Newcastle
|19
|25
|11. Arsenal
|19
|24
|12. Burnley
|19
|24
|13. Brighton
|20
|23
|14. Everton
|19
|22
|15. Southampton
|19
|21
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|18
|19
|18. Aston Villa
|19
|18
|19. Watford
|19
|13
|20. Norwich City
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10