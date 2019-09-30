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Bakan Çavuşoğlu, Strazburg'a gidiyor
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi 70. Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Strazburg'a gideceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa...
GÜNDEM 30.09.2019, 21:56
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi 70. Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Strazburg'a gideceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi'nin 70. Yıl Dönümü törenlerine katılmak üzere, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Onursal Başkanı olarak, yarın Strazburg'a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, "Sayın Bakanımızın Avrupa Konseyi'ni ziyareti çerçevesinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ve Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland ile görüşmesi öngörülmektedir" denildi.
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