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Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka'daki saldırıları lanetledi

  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da yapılan terör saldırılarını lanetleyerek, ''Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch'teki hain saldırıyla Sri Lanka'daki aynı: korkak, barbar ve acımasız'' dedi. Dışişleri...

Bakan Çavuşoğlu, Sri Lanka'daki saldırıları lanetledi

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'da yapılan terör saldırılarını lanetleyerek, ''Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch'teki hain saldırıyla Sri Lanka'daki aynı: korkak, barbar ve acımasız'' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka'daki terör saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Terörün dini ve milleti olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti, ''Sri Lanka’da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum. Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch’teki hain saldırıyla Sri Lanka’daki aynı: korkak, barbar ve acımasız. Terörün dini, milleti, coğrafyası yok. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum.''
Bakan Çavuşoğlu, mesajını İngilizce olarak da paylaştı.

ANKARA,()


 

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