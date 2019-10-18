Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesini öngören mutabakat ele alındı.

Selen YALAZ/ANKARA, ()-