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Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede,...
GÜNDEM 08.10.2019, 16:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
Selen YALAZ/ANKARA, ()
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