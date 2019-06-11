BAKAN ÇAVUŞOĞLU FATİH, BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ'TA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eminönü'nde balık ekmek yedi. Galata Köprüsü'nde yürüdü. Tünel Metrosuyla Taksim'e çıktı.

Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL()-DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi yarımadayı gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Eminönü'nde balık ekmek yiyen Çavuşoğlu, daha sonra Tünel metrosuyla Beyoğlu'na çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu ilk olarak Eminönü'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Çavuşoğlu, Eminönü iskelesinde balık ekmek yedi. Galata Köprüsü'nde balık tutanlarla sohbet eden Çavuşoğlu daha sonra dünyanın en eski ikinci metrosu olan ve bu yıl 139. yaşını kutlayan Tünel metrosuna binerek, Taksim'e çıktı. Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Beşiktaş'a geçti. Sahilde yürüyen Çavuşoğlu turistlerle sohbet etti. Ortaköy'de AK Parti standını ziyaret eden Çavuşoğlu ziyaretçilere saksıda çiçek dağıttı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Çavuşoğlu'nun Eminönü'nde vatandaşlarla sohbet etmesi

-Galata Köprüsü üzerinde yürümesi

-Balıkçılarla sohbet etmesi

-Tünel metrosuna binmesi

-Taksim'de yürümesi

-Beşiktaş'ta turistlerle sohbet etmesi

-Fotoğraf çektirmesi

-Çiçek dağıtması

-Genel ve detaylar

