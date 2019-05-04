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Bakan Çavuşoğlu: Bunun da hesabını soracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hakkari ve Suriye'de 4 askerin şehit edilmesiyle ilgili "Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık. Bunun da hesabını soracağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı...

Bakan Çavuşoğlu: Bunun da hesabını soracağız


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hakkari ve Suriye'de 4 askerin şehit edilmesiyle ilgili "Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık. Bunun da hesabını soracağız" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hakkari’de ve Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin kalleş saldırıları sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık. Bunun da hesabını soracağız" dedi.
İSRAİL'E TEPKİ
Çavuşoğlu, İsrail'in, Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin bulunduğu binayı vurmasıyla ilgili ise "Gazze’deki Anadolu Ajansı binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail’in uyguladığı şiddet insanlığa karşı suçtur. Bu saldırıdan İsrail kadar onu cesaretlendirenler de sorumludur. Dünyada tek kalsak bile Filistin davasını sonuna kadar savunacağız" dedi.

Selen YALAZ/ANKARA, ()

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