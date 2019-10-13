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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidiyor

  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7'nci Türk Konseyi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etmek ve yarın düzenlenecek Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti...

GÜNDEM 13.10.2019, 13:23
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidiyor

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7'nci Türk Konseyi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etmek ve yarın düzenlenecek Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısında, başta ekonomi, ulaştırma, enerji ve KOBİ’lerin desteklenmesi gibi Türk Dünyasının gündeminde öne çıkan konuların ele alınması, üye ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın daha da geliştirilmesine yönelik olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır. Sayın Bakanımız, ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakan Elmar Memmedyarov’un yanı sıra, diğer muhataplarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecektir. Türk Konseyinin Kurucu Belgesi Nahçıvan Anlaşmasının 10'uncu yıldönümüne denk gelmesi ve Özbekistan'ın tam üye olarak katılması Dışişleri Bakanları Toplantısına ve 7'nci zirveye tarihi bir nitelik kazandırmıştır" denildi. 

Selen YALAZ/ANKARA, () -

 

 

 

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