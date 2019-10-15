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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda...

GÜNDEM 15.10.2019, 16:09
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

 

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Barış Pınarı Harekatı ve ABD'li heyetin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin görüşüldüğü belirtildi.

 

ANKARA, ()

 

 

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