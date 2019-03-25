Bakan Çavuşoğlu: ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalaması ile ilgili olarak, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalamasının ardından, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından açıklama bulundu. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak."

Haber: ANKARA, ()-