Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...

BAKAN CAHİT TURHAN: DÜNYA YAT ÜRETİMİNDE 3. SIRAYA YÜKSELDİK

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL ()  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Boat Show 2019 fuarının açılış törenine katıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan Bakan Turhan, "Dünya yat üretiminde 3. sıraya yükseldik. Yat...

BAKAN CAHİT TURHAN: DÜNYA YAT ÜRETİMİNDE 3. SIRAYA YÜKSELDİK

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL () 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Boat Show 2019 fuarının açılış törenine katıldı.
Fuarın açılış konuşmasını yapan Bakan Turhan, "Dünya yat üretiminde 3. sıraya yükseldik. Yat üreticilerimiz bu alanda marka haline geldi. Gemi inşa sektöründeki temel amacımız; tüm ekipmanlar dahil en az yüzde 70 yerli katkı payı ile gemi üretimini yapmak. İnşallah bunu da 2023 hedeflerimiz doğrultusunda daha yüksek oranlara çekeceğiz." dedi. 
Bakan Turhan, "Üç denize, üç büyük limana stratejimiz kapsamında, Zonguldak - Filyos, İzmir-Çandarlı ve Mersin konteyner limanlarının proje yapım çalışmaları ise devam ediyor. Bu limanlarımızı yaptığımızda, deniz coğrafyamız çok daha büyük anlam ve önem kazanmış olacaktır. Bu yönde yoğun çalışmalar içerisindeyiz." şeklinde konuştu.
Türk sahipli yabancı bayraklı teknelerin Türk Bayrağına geçmeleri için başta harç ve vergi engelleri olmak üzere tüm engelleri kaldırdıklarını anımsatan Bakan Turhan, yabancı bayrak çeken teknelerin Türk Bayrağına geçmelerini teşvik amacıyla da ÖTV'yi kaldırdıklarını, KDV'yi de yüzde 1'e indirdiklerini söyledi. Turhan, yapılan bu düzenleme ile bugün itibarıyla 6 bin 208 teknenin Türk bayrağına geçtiği bilgisini verdi.
Konuşması sonrası fuarın açılış kurdelesini kesen Turhan, fuarı ezerek yetkililerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:
-----------------
- Bakanın konuşması 
-  Kurdele kesimi 
- Fuar alanı gezilmesi
- Genel ve Detaylar 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328