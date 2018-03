BAKAN BERAT ALBAYRAK: BEKA MÜCADELESİ VERDİĞİMİZ GÜNLERDEN GEÇİYORUZ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul

Şile İlçe Kongresi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği günlerden geçtiğini belirterek, "Biz Afrin'de bir avuç çapulcu, terör örgütüyle mi savaşıyoruz? Koca tüneller kazılmış oralarda. Bir avuç çapulcu PKK, YPG terör örgütlerinin yapabileceği şeyler mi bunlar? Ya oradaki silahlar, hangi ülkelerin görüyorsunuz, değil mi? Bu resmi görmek ve nasıl büyük bir doğumun sancısında olduğumuzun farkında olmanız lazım" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Şile İlçe Teşkilatı 6.Olağan Kongresi'nde konuştu.

"80 milyonumuzla bu ülkenin beka mücadelesini verdiğimiz günlerden geçiyoruz" diyen Bakan Albayrak, "AK Parti teşkilatları olarak biz bunun bilinci ve şuuru içerisinde bir teşkilatçılık yapıyoruz. Biz Afrin'de bir avuç çapulcu, terör örgütüyle mi savaşıyoruz? Koca tüneller kazılmış oralarda. Bir avuç çapulcu PKK, YPG terör örgütlerinin yapabileceği şeyler mi bunlar? Ya oradaki silahlar, hangi ülkelerin görüyorsunuz, değil mi? Bu resmi görmek ve nasıl büyük bir doğumun sancısında olduğumuzun farkında olmanız lazım. Hakikat bu. Büyük doğumlar, büyük sancıyla olur. Bu büyük sancı, büyük bir doğumun müjdesi Allah'ın izniyle. Siyaset yapıyoruz, rakiplerimiz var, uyuştuğumuz yerli ve milli, ki bugün MHP ilçe başkanımız da burada, siyaset yapıyoruz. Yerli ve milli duruşumuz var. Ülkenin beka meselesiyle ilgili konularda uzlaştığımız noktalar var; ama bakıyorsunuz ülkede muhalefet yok" ifadesini kullandı.

"İNSAN BU KADAR MI CAHİL OLUR?"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerli kömürle ilgili açıklamalarına değinen Bakan Berat Albayrak, "İki senedir yerli kömür seferberliği başlattık zat-ı muhterem yeni duyuyor. 'Trakya'da dünya kadar rezervimiz var. Bu rezervleri hayata geçirip orada yerli kaynaktan elektrik enerjisi üreteceğiz' diyoruz. Arkadaş, senin teşkilatın bu kömür santralleri yapılmasın, bu kömür rezervleri ortaya çıkarılmasın diye aylardır Trakya'da ortalığı ayağa kaldırıyor. 'Eskişehir Alpu'da dünya kadar yerli kömür rezervimiz var, 40 milyon ton kömür ithalatı değil yerli kömürümüzü kullanacağız' diyoruz. Senin belediye başkanın, teşkilatın ortalığı ayağa kaldırıyor. Avrupa Birliği standartlarının üzerinde en iyi en çevreci termik santralleri yapacağız. Senin teşkilatın yerli kömüre karşı çıkıyor, eylem yapıyor. Bir insan bu kadar mı cahil olur?" ifadelerini kullandı.

"SENİN DÜNYADAN HABERİN YOK"

Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu. Dünyanın en büyük bin megavatlık güneş santralini biz Konya'da yapıyoruz. Rüzgar bin megavat, dünyada en düşük fiyatla dünya rekoru kırdık. Aralıkta Ankara'da yüzde 70'e kadar yerli katkıyla, dünyanın en son teknolojik güneş panellerinin üretim fabrikasının temelini attık. Bu yıl bitmeden yüzde 80'i yerli, Türk mühendisleriyle, bu panellerin üretilip sadece Türkiye'de değil, dünyaya ihraç edileceği süreci başlattık ama haberin yok Kılıçdaroğlu. 'Doğal gaz, nükleer' diyor. Doğal gaz depolama yatırımları yapıyoruz, en büyük sondaj gemisi Türkiye'ye geldi. Akdeniz'de kuyuları bu yıldan itibaren teker teker kazmaya başlıyoruz. Hakikaten Allah insana böyle muhalefet vermesin. Vaziyet bu, bunlara cevap yetiştirmeye kalksak vaktimiz yok ama derdimiz de bu değil. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla Türkiye'yi 2023, 2053, 2071'e taşımak zorundayız. Bunun için her zamankinden daha çok çalışmak zorundayız çünkü çıta her geçen gün yükseliyor."

"YÜKÜMÜZ HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA"

Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, "Yükümüz her zamankinden daha fazla. 2019'a kadar dinlenmemizi de çalışarak gerçekleştireceğiz. Çıtayı çok yükselttik, inşallah yüzde 51'i tüm Türkiye genelinde çok daha fazla aşacak oranları sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin tüm mazlum ve mağdur coğrafyaların umudu haline geldiğini söyleyen Bakan Kaya, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm mazlumlara el uzattık. Türkiye'nin binlerce kilometre ötesinde Myanmar'da zulümden kaçan insanlara, bu ülkenin Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan öncülüğünde gidilmesi, dünya kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Mazlumları görüyor ve onlara el uzatıyoruz. Dünyanın dikkatini çekiyoruz. Zulmün bitmesi için de her türlü siyasi girişim Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleşti. Bugün Türkiye, Bangladeş'teki sığınmacı kamplarında Arakanlı mülteci kardeşlerimize her gün sıcak yemek servisi yapıyor" şeklinde konuştu.

BAKANA ULAŞMA ÇABASI

Bakan Kaya'nın konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada bir kadın kendisine ulaşmak istedi; fakat polis engeliyle karşılaştı.

Bunu gören Bakan Kaya kadının yanına gidip onunla ilgilendi.

