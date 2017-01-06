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BAKAN AVCI “RESUL'E ADANMIŞ KALEM İZLERİ" SERGİSİNİ AÇTI

  * Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Geleneksel sanatlarımızdan hatta ibadet biçimlerimizden olan bu önemli formun geniş kamuoyuna tanıtılmasına ihtiyaç var. Bu sergiyi bütün öğretmenlerin, öğrencilerin, sanatseverlerin ziyaret...

BAKAN AVCI “RESUL'E ADANMIŞ KALEM İZLERİ" SERGİSİNİ AÇTI

 

* Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı,

"Geleneksel sanatlarımızdan hatta ibadet biçimlerimizden olan bu önemli formun geniş kamuoyuna tanıtılmasına ihtiyaç var. Bu sergiyi bütün öğretmenlerin, öğrencilerin, sanatseverlerin ziyaret etmelerini özellikle bekliyorum"

Haber- Kamera: Yaşar KAÇMAZ/ İSTANBUL

Hat sanatının dünya çapında ustalarının eserlerinin yer aldığı "Resul'e Adanmış Kalem İzleri" başlıklı Hilye-i Şerif sergisi, Üsküdar'da bulunan DemArt İslam Sanatları Galerisi'nde açıldı. Serginin açılış kurdelesini Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı kesti.

Sergiyi gezerken eserleri dikkatle inceleyen Nabi Avcı, “Bugün açılışını yaptık inşallah 6 Şubat'a kadar devam edecek. Dolayısıyla ben bu 'Hilye' sergisini bütün öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, sanatseverlerimizin ziyaret etmelerini özellikle rica ediyorum. Çünkü burada geleneksel sanatımızın en has örneklerini görme şansları var. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmayacaklarını ümit ediyorum. Sergiyi düzenleyen bütün arkadaşlarımıza, sanatkarlarımıza, hocalarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Avcı'nın kurdele kesmesi ve sergiyi gezmesi

-Avcı'nın konuşması

-Sergi'den görüntü

-Genel ve detaylar

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