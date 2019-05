Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisi, emin adımlarla hedeflerine ilerliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ocak ve şubattaki en kötü dönemi geride bırakıp, istihdamın daha da artacağı döneme gidiyoruz. Her geçen gün çok daha pozitif bir şekilde Türkiye ekonomisi, emin adımlarla hedeflerine ilerliyor" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, CNN Türk'te yayınlanan 'Hafta Sonu' programında, Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Türkiye ekonomisiyle ilgili genel değerlendirmede bulunan Albayrak, "Bugün geldiğimiz noktada faizlerin yüzde 40'lardan 20'lere düştüğünü görüyoruz. Düşüyor ve düşecek. Geçtiğimiz yıl bu ay itibarıyla Türkiye'nin cari açığı neredeyse 60 milyara dayanmış vaziyetteydi. Mart sonu itibarıyla yaklaşık 13 milyar, mayıs ayı sonu itibarıyla neredeyse cari dengede sıfıra yaklaştığımız bir sürece doğru hızla gidiyor Türkiye" diye konuştu.



'ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'

Bakan Albayrak, sadece mart ve nisan ayında Sosyal Güvenlik Sistemi'ne giriş noktasında istihdam artışının 520 bini geçtiğini belirterek, "Ocak ve şubattaki en kötü dönemi geride bırakıp, istihdamın daha da artacağı döneme gidiyoruz. Bu iyileşmeyi görüyoruz. Ağustostan bugüne kadar hani belediye hizmetlerinde hep söylenir ya bir altyapı bir üstyapı tarafı vardır. Son 8- 10 aydaki finansal mimari altyapıda biz çok önemli adımlar attık. Şu ana kadar tüm bu dış faktörlerin etkisini minimize edecek çok önemli kazanımlar elde ettik. Her geçen gün çok daha pozitif bir şekilde Türkiye ekonomisi, emin adımlarla hedeflerine ilerliyor" dedi.



'TÜRKİYE TOPLUMSAL OLARAK ÇOK ÜST BİLİNÇ ORTAYA KOYDU'

Türkiye'nin reform yapabilme kapasitesinin, son 10 ayda atılan adımlarla ortaya konulduğunu kaydeden Bakan Albayrak, Türkiye'nin reformcu bakış açısından yana hiçbir tereddüdünün bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye son 6 yıllık süreçte 7'den fazla seçime maruz kaldı. Onun için diyoruz; artık 4 yıldan fazla seçimsiz döneme giriyor Türkiye. Onun için bu manada çok daha güçlü adımları atacağı bir dönemle karşı karşıyayız. Altını çizmek istiyorum; son 6 yıldır yaşananlara rağmen bütün saldırılara rağmen sosyal ve ekonomik müdahalelere rağmen Türkiye, toplumsal olarak çok üst bir bilinç ortaya koydu. Türkiye'de gün aşırı terör saldırılarıyla şehit verdiğimiz dönemler oldu. S-400 meselesi ne zaman gündeme geldi? Sınırımızın dibinde terör örgütleri bize füzeler, roketler atarak, evinde masum bir şekilde uyuyan genç kızlarımızın atılan füzelerle ölmesi vesilesiyle olan süreci takip etmedi mi? Bu süreç toplumumuza çok güçlü bir farkındalık ortaya koydu. Bunu sadece ve sadece Türkiye'nin reform eksikliği olarak kurgulamamak lazım."



'BU SÜREÇTEN BEKLENENDEN GÜÇLÜ ÇIKILACAĞINDAN ŞÜPHE OLMASIN'

Türkiye'nin son yıllarda birlik ve beraberlik ruhu içinde çok önemli sınamalardan geçtiğini dile getiren Albayrak, "Bunun ekonomik yansımaları da var. 12 binlerden 9 binlere düşünce insanlarımızın alım gücünün azaldığını görmüyor muyuz? Bunun iç yönetimsel kaynaklı değil, birçok dış faktörel kaynaklı olduğunu toplumumuz görüyor. Biz dik durmaya devam ettiğimiz sürece sadece hükümet olarak değil toplumumuz da eşlik ettiği müddetçe Türkiye'nin bu süreçten beklenenden çok daha hızlı ve güçlü şekilde çıkacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



'AKDENİZ KİMSENİN BABASININ GÖLÜ DEĞİL'

Bakan Albayrak, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerin tamamının petrol ve gaz noktasında son yıllarda keşif sürecine girdiğini dile getirerek, "Akdeniz kimsenin babasının gölü değil. Bizim kara sularımız var. KKTC'nin kendi kara suları var. Doğu Akdeniz için konuşuyorum; yağ- un- şeker bütün altyapı hazırlandı. Kendi kara sularımız, sonuna kadar bu mücadeleyi vermemiz lazım. Türkiye enerji tüketicisi. Bu çerçevede kendi kaynağıyla gemisiyle ki o dönem 'Fatih' gemimiz devreye girdi. İkinci gemimiz o da adım atacak, ikinci sondaja başlayacak. Ben çok net söylüyorum. 2020'li yılların Türkiye'sinde, inşallah Türkiye, özellikle enerji aramacılığında petrol, doğal gaz, denizde ve karada Türkiye petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak. Bundan en ufak bir şüphem yok; çünkü sistematik olarak Türkiye çok doğru adımlar atıyor" diye konuştu.



'TÜRKİYE MENFAATİNE OLAN HER KONUDA İLETİŞİMDE OLACAK'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gerilimler hakkında Mısır ve İsrail ile temas kurup, kurmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Albayrak, şunları söyledi:

"Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde son 17 yılda Türkiye çok bağımsız bir politika izledi. Bunun tepesine hep Türkiye'nin ali menfaatleri söylemini koydu. Türkiye bu iletişim içinde oldu. Ne aldanan ne aldatan olarak çok şeffaf bir siyaset izledi. Türkiye, menfaatine olan her konuda, her koşulda iletişim ve ilişki içerisinde muhakkak olacak. İlkeli bir siyaset, etik ve ahlaki bir siyaset çerçevesi. Bugün Orta Doğu'daki süreçte biz onu ifade ettik, dedik ki, burada açık bir diyalogla kazan- kazan ilişkisi içinde paydaşlarla olmamak için hiçbir sebep yok. Güney Kıbrıs hakeza öyle, Kuzey Kıbrıs ile diyalogda bulunuyor. Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir enerji yatırımı fizibil değil. Türkiye'nin içinde olmadığı proje yatırımcıyı batırır."



'TEMMUZ AYINDA GÖRÜŞME İHTİMALİ YÜKSEK'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceği sorusu üzerine "Son telefon görüşmesinde çok sıcak bir şekilde 'Son Avrupa turunun peşine ekleyebiliriz' diye bir diyalog geçmişti. Öyle olursa çok kısa olur. Daha uzatılabileceğimiz bir programa çevirelim noktasında temmuz ayı göründü. Tarih noktasındaki görüşmeler ki devletin protokolleri üzerinden devam ediyor. Tahmin ediyorum, söylenen, temmuz ayı gerçekleşme ihtimali yüksek" dedi.

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA, ()