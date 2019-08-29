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Bakan Albayrak'tan 'TLREF' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Finansal mimarimizde Türk Lirası (TL) çalışabilmemiz için bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi 'TLREF', BİST bünyesinde oluşturuldu"...
GÜNDEM 29.08.2019, 17:30
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Finansal mimarimizde Türk Lirası (TL) çalışabilmemiz için bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi 'TLREF', BİST bünyesinde oluşturuldu" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Finansal mimarimizde TL çalışabilmemiz için bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi 'TLREF', BİST bünyesinde oluşturuldu. YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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