Bakan Akar: YPG'nin çekildiğine dair bilgiler var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akar, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin sağlanan mutabakat kapsamında Harekat Merkezi'nin kurulduğunu, İHA ve helikopter uçuşlarının devam ettiğini söyledi. Akar, "Amerikalılar tarafından YPG'nin, teröristlerin oradan çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç" dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Akar, Suriye'nin kuzeyinde, ABD ile Türkiye'nin koordineli olarak tesis etmeyi planladığı güvenli bölgeye ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda çeşitli seviyelerde görüşmeler olduğunu hatırlattı.



'REHAVET SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bu görüşmeler çerçevesinde birçok konuyu görüşme fırsatı bulduklarını kaydeden Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Bizim başlangıçtan itibaren ortaya koyduğumuz ilkeler var. Bu ilkelerden birincisi; ülkemizin güneyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bununla alakalı yapılması gereken ne varsa, ne yapılması gerekiyorsa bunu sonuna kadar yapacağımızı açık bir şekilde bütün muhataplarımıza bildirdik. Toplantılar ve görüşmeler bu çerçevede başladı ve sürdürüldü. Bu doğrultuda alınması gereken tedbirler konuşuldu ve görüşüldü, mutabakatlar sağlandı. Bu sağlanan mutabakatlara göre; yol haritası ve bir takvim belirlendi. Şu ana kadar bu takvim devam ediyor. Bu konuda biz herhangi bir şekilde ortaya koyduğumuz ilkelerden, ortaya koyduğumuz görüşlerimizden hiç bir şekilde vazgeçmediğimizi, bunun üzerinde önemle durduğumuzu, 'herhangi bir şekilde takvim yapılıyor, bu iş bitti' şeklinde rehavet söz konusu değil."



'BİZZAT GÖZÜMÜZLE TEYİD ETMEK İSTİYORUZ'

Bakan Akar, yapılan mutabakatı, yol haritasını büyük bir ciddiyetle takip ettiklerini kaydederek, "Bu takvimin aksaksız, eksiksiz uygulanmasına gayret gösteriyoruz. Bizim çalışmalarımız, gayretlerimiz, bir an önce söz konusu ülkemize yönelik tehdit ve tehlikenin ortadan kalkması ve Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terör koridorunun oluşmasının ihtimalini ortadan bertaraf edilmesi, çalışmamız budur. Bu manada belirlenen yol haritası ile alakalı orada Hareket Merkezi kuruldu, çalışmaya başladı. Bir Türk, bir ABD'li general orada komutayı sevk ve idare ediyor. Bu çerçevede bugüne kadar İHA uçuşları başladı, devam ediyor, helikopter uçuşları başladı, devam ediyor. Amerikalılar tarafından bize bildirilen YPG'nin, teröristlerin oradan çekildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Oradaki bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bize bilgileri var, teyide muhtaç. Biz bunların tamamını bizzat görmek istiyoruz, bizzat gözümüzle teyit etmek istiyoruz. Bu konuda görüşmeler devam ediyor" diye konuştu.



'DEVRİYE TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Bakan Akar, devriyelerin de bir an önce başlamasını istediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu konuda ilişkilerimiz, temaslarımız devam ediyor. Tabii onların kendi personelini buraya getirmeleri, hazırlık yapmaları bir zaman almakla beraber hiç bir şekilde bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, hiç bir şekilde bir zaman kaybetmeye tahammülümüz olmadığını, bu konuda hem TSK olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti devleti hem de asil Türk milletinin bu konuda büyük bir dikkatle bizleri takip ettiğini, bu konuda herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep vermemek için yapılması gerekenlerin yeri ve zamanında yapılmasını şiddetle takip ediyoruz. Biz kendilerine de hatırlatıyoruz. Münbiç'teki sözler tutulmadı, bunları unutmadık. Bütün faaliyetleri bu bilgi çerçevesinde takip ediyoruz. Asil milletimize yönelik tehditlerin ortadan kalkması için yapılması gereken neyse, bunlar bugüne kadar azim ve kararlılıkla yaptık aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz."



'4 HELİKOPTER UÇUŞ YAPTI'

Bakan Akar, bölgede önce içerisinde Türk subaylarının da bulunduğu bir ABD helikopterinin uçtuğunu kaydederek, "Dün de, 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter (2 Türk-2 ABD) uçmak suretiyle havadan keşif ve gözetleme yaptılar. Bunlar önümüzdeki günlerde devam edecek" şeklinde konuştu. Bakan Akar, Rusya'dan satın alınan S-400'lere ilişkin ise, ikinci bataryaların intikalinin başladığını, herhangi bir sorunun olmadığını kaydetti.

Öte yandan bakanlığın Twitter hesabından yapılana açıklamada ise "Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD’li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki helikopter ile gerçekleştirildi" denildi.

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Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, ()