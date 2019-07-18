Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.



Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır birlik komutanları ile bir araya gelerek, çeşitli talimatlar veren Bakan Akar, daha sonra Altınözü ilçesindeki Kıyıgören Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Burada askerlerle sohbet eden Bakan Akar ve beraberindekiler, öğle yemeğini de Mehmetçik ile birlikte karavanadan yedi. Akar ve komutanlar, daha sonra Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ne geçti. Çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar, sağlanan hizmetleri de yerinde inceledi. Burada anaokulu çocuklarını seven Bakan Akar, kamptaki Suriyelilerle de görüştü. Suriyeliler gösterilen misafirperverlikten dolayı Bakan Akar’a teşekkür etti. Akar da "Bir an önce bölgede huzuru ve sükunu sağlayacağız, herkesin çoluğu, çocuğuyla rahat ve huzur içinde evine dönmesini ve yaşamasını sağlayacağız" dedi. Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi daha sonra Hatay Valiliği'ni ziyaret etti.

ANKARA, ()-