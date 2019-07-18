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Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz...

Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Sınır birlik komutanları ile bir araya gelen, onlara çeşitli talimatlar veren Bakan Akar, inceleme ve denetlemeleri kapsamında Altınözü ilçesindeki Kıyıgören Hudut Karakolu’na da gitti. Karakol komutanının verdiği hudut tekmilinin ardından tören mangası ile karşılanan Bakan Akar, karakoldaki nöbet kulesine de çıktı. Faaliyetlere ilişkin brifing verilen Bakan Akar, bölgeyi inceledi, emirler verdi. Askerle sohbet eden Bakan Akar ve TSK’nın komuta kademesi öğle yemeğini de Mehmetçik’le karavanadan yedi.

Bakan Akar ve komutanlar, buradaki incelemelerinin ardından Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi’ne geçti. Çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar, sağlanan hizmetleri de yerinde inceledi.

Önce Sağlık Merkezi’ni gezen Bakan Akar ve Komutanlar, ardından Yetim Merkezi’ne geçti. Verilen eğitime ilişkin bilgi alan Bakan Akar, çocuklarla sohbet ederek onlara çikolata ikram etti. Anaokulundaki çocukları da seven Bakan Akar, kamptaki Suriyelilerle de görüştü.

Suriyeliler gösterilen misafirperverlikten dolayı Bakan Akar’a teşekkür ederken, Bakan Akar da “Bir an önce bölgede huzuru ve sükunu sağlayacağız, herkesin çoluğu, çocuğuyla evlerine rahat ve huzur içinde dönmesini ve yaşamasını sağlayacağız” dedi.

Bakan Akar ve TSK’nın komuta kademesi daha sonra Apaydın Geçici Barınma Merkezi’ne geçerek buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı, merkezde kalan Suriyelilerle sohbet etti. Sevgi gösterilerinde bulunan merkezdekiler, Bakan Akar’a “Sizi çok seviyoruz” ifadeleriyle seslendi.

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi daha sonra Hatay Valiliği'ni de ziyaret etti.

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